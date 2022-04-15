منى فؤاد: نهتم بتعزيز التعاون والشراكات مع الجامعات الدولية

قالت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تهتم بتعزيز التعاون والشركات مع الجامعات الدولية، وأن هذا يساهم يسهم فى تطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة.

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن جامعة حلوان تقدم كل الدعم للباحثين بالجامعة لدفع عجلة البحث العلمي بالجامعة قدما وتحسين جودة المخرجات البحثية بالجامعة .

واضافت أن هذا النشاط الدولى يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يسهم فى تطوير منظومة البحث العلمى بجامعة حلوان ويعزز قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال الأنشطة البحثية الدولية ويتغلب على العقبات التى قد يواجهونها فى التأليف الدولى المشترك.

جدير بالذكر أنه قد نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حدثا دوليا حول أهداف التنمية المستدامة يستهدف مشاركة كافة التخصصات لعرض الأفكار البحثية والإسهامات في مجال التنمية المستدامة، بما يسهم فى تطوير بحوث وتأليف مشترك بين أعضاء هيئة التدريس بجامعتى حلوان وكازان الفيدرالية الروسية، مما يعزز فرص النشر الدولي للأبحاث.

وتم ذلك من خلال فعالية افتراضية يتم عقدها يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل 2022 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن هذا اللقاء يمثل الملتقى الأول فى سلسلة من الفعاليات فى المجالات المختلفة، ويختص الملتقى الأول بمجال العلوم الإنسانية، وتتمثل محاور الملتقى البحثى الدولى فيما يلى:

- أهمية التنمية المستدامة.

- اسهامات الجامعات في تطبيق اهداف التنمية المستدامة.

- المعوقات التي تواجه الدول في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وكيفية مواجهتها.

- المقترحات المختلفة لرفع مستوي الوعي بين المواطنين، والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الأهداف ال 17.