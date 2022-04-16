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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتوعية الطلاب.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية| غدا

الاسعافات الأولية
الاسعافات الأولية - صورة تعبيرية

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورة تدريبية في مجال الاسعافات الأولية وبالتعاون مع كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض وذلك علي دورتين تدريبيتين.

تبدأ الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق 17 أبريل وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 21 .

وتقام الدورات التدريبية بالمعهد الفني للتمريض من خلال محاضرات نظرية و عمليه بقاعه الدكتورة عائشه بكليه التمريض  من الساعة الثانية عشر ظهرا حتي الثانية بعد الظهر، ويتم تنظيم تلك الدورات التدريبية بشكل مجاني.

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و يمنح المتدرب شهاده معتمده باجتياز الدورة التدريبية، بعد إنتهاء الدورة التدريبية، وعلى الراغبين فى حضور دورة الإسعافات الأولية تسجيل أسمائهم بمقر إدارة النشاط الاجتماعي و الرحلات بالمبني الاداري للجامعه غرفه رقم 32، ويكون التسجيل باسبقيه الحجز.

جدير بالذكر انه قد قام طلاب الدراسات العليا بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة حلوان بعمل قافلة تمريضية تثقيفية عن السمنة ومخاطرها، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، والدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة علياء الأفندي الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحه المجتمع، وذلك بمحيط الكلية وبمشاركة وحدة التوعية والإرشاد بالكلية.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن القافلة تضمنت قياس الوزن والطول وحساب كتلة الجسم ومسابقة معلومات عامة وتوعية عن الوجبات الصحية وتوزيع هدايا على المشاركين وممارسة العاب رياضية مختلفة.
وأشارت أن السمنة هي أكثر من مجرد زيادة في الوزن، فهي تعني وجود نسبة عالية من الدهون في الجسم وحول أعضائه المختلفة، والتي تشكل ضغطًا على العظام وأعضاءه الداخلية، وترتبط بعدد كبير من المشكلات الصحية الخطيرة فهي تُعد السبب الرئيسي لداء السكري من النوع الثاني ، كما ترفع خطر الإصابة بالالتهابات وضعف المناعة، بجانب  الإصابة ببعض أنواع السرطان خاصة السرطانات المرتبطة بالجهاز الهضمي كسرطان القولون وكذلك الثدي، كما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي ترفع خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، و الإصابة بالسكتات الدماغية، و أمراض المرارة، وكذلك ارتفاع مستوى الدهنيات الثلاثية ومستويات الكولسترول في الدم، ودهون الكبد، والتهابات المفاصل والنقرس، ومشكلات التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى تأخر الحمل والعقم .

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