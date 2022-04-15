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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح معنى حظر إساءة المنصب

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها استخدام المركز المسيطر.


جاء في حيثيات الحكم أن حظر إساءة استخدام المركز المسيطر في السوق التنافسية. أساس ذلك ؟ المواد ٢ و٣ و٤ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٥ المعدَّل بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. مفادها ؟ عنصر السيطرة على السوق المعنية أو المركز المسيطر. 

ماهيته : وضع ذو قوة اقتصادية يحوزها مسيطر بحيازته سلطة التركيز المؤثر في السوق على مشروعات بحيث يقيده ويؤثر على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن يضع في اعتباره منافسيه. شروطه ؟ تحدید حالات السيطرة وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون ٣ لسنة ٢٠٠٥ منوط بجهاز حماية المنافسة وحده إثبات الحكم في بيان كاف أن قنوات تقوم ببث بطولات رياضية بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وفي نطاق جمهورية مصر العربية مع عدم وجود منتج بديل وتحديدها سعر المنتج أو حجم المعروض منه مع عدم وجود منافسين آخرين. 

 

يوفر عناصر السيطرة الفعلية على الأسواق المعنية. تقدير توافر تلك العناصر. موضوعي. ما دام سائغاً. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول.

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