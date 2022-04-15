الأعلى للشئون الإسلامية: قرار فتح مسجد الحسين أول أيام رمضان في محله

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قرار فتح مسجد الحسين أول أيام رمضان كان في محله لأن جميع المصريين يرتبطون بمسجد الحسين ومساجد آل البيت.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن حب آل البيت فرض على كل المسلمين، فكل المسلمين متعلقين بحب آل البيت.

وأوضح أن مساجد الحسين والسيدة نفسية والسيدة زينب فيهم تجديد كامل للضريح بكل مسجد، وكان لجنة أزمات كورونا أغلقت الأضرحة حتى هذه اللحظة ولكن فور الانتهاء من الأعمال من التطوير بالمساجد سيتم فتحها، ونتعشم أن تفتح الأضرحة فى شهر رمضان لأنها جزء روحي وإيماني للناس التي تذهب لزيارة آل بيت رسول الله.