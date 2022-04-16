أخبار التعليم .. سهرة رمضانية لطلاب جامعة عين شمس مع مايكروسوفت ومستقبل سوق العمل..أستاذ تغذية: سيطروا على زيادة الوزن خلال رمضان بشرب الماء وتقسيم الوجبات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم المدمج: اختبارات القبول 16 إبريل غدا

أعلن مركز التعليم المدمج لجامعة القاهرة ، عن موعد عقد اختبارات القبول لعام 2022 و ذلك يوم السبت الموافق 16 ابريل .

لتوعية الطلاب ......جامعة حلوان تنظم دورة تدريبة عن الاسعافات الأولية| غدآ

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورة تدريبية في مجال الاسعافات الأولية وبالتعاون مع كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض وذلك علي دورتين تدريبيتين.

سهرة رمضانية لطلاب جامعة عين شمس مع مايكروسوفت ومستقبل سوق العمل

اعلن مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات عن دعوة طلاب جامعة عين شمس من مختلف الكليات لحضور سهرة رمضانية مع شركة مايكروسوفت و التي تقام يوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة، عبر صفحته تطبيق مايكروسوفت Teams بعنوان "مايكروسوفت ومستقبل سوق العمل".

اليوم ..انطلاق دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"

يعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، عقد دورات إعداد معلم الكبار لطلاب جامعة عين شمس "أونلاين"يومي السبت والأحد القادمين، ١٦ و ١٧ إبريل ٢٠٢٢ من التاسعة إلى الحادية عشرة مساء عبر تطبيق زوم وتيمز.



تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول الإحصاء التحليلي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أستاذ تغذية: سيطروا على زيادة الوزن خلال رمضان بشرب الماء وتقسيم الوجبات

قال الدكتور عاصم أنور أبوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن نتيجة السلوكيات الخاطئة للكثير من الصائمون والخاصة بالمائدة الرمضانية وما تحتويه من أشكال وأنواع الأطعمة والحلويات يخرج الكثيرون منهم وقد زاد أوزانهم بشكل ملحوظ فبدلاً من اغتنام الفرصة في شهر رمضان للتخلص من الوزن الزائد، نجد البعض يكتسب المزيد من الوزن خلاله وللمحافظة على الوزن خلال هذا الشهر الكريم يجب مراقبة أنفسنا أثناء تناول وجباتنا والمحافظة على عدد السعرات الحرارية التي نتناولها خلال اليوم والتحكم في كمية ونوعية الطعام التي نتناولها ولا ننساب وراء شهيتنا المفتوحة بعد عدد ساعات طويلة من الصيام وخاصة نحو تناول الأطعمة الدسمة المرتفعة في نسبة الدهون والسمن البلدي والزيوت وكذا الحلويات المرتفعة في نسبة السكريات والتي يتميز بها شهر رمضان مثل البسبوسة والكنافة والقطايف.

