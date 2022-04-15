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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 14 .. شريف سلامة يكسب القضية ضد نيللي كريم

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث المشوقة.

 

ذهبت نيللي كريم للمحكمة لمواجهة شريف سلامة، وكسب القضية ضدها حيث حكم له برؤية بناته في العقار التي تسكن به نيللي كريم.

 

بينما استطاع محمد التاجي ان يوفر شفه لنيللي كريم ودفع لها ايجارها ولم يبلغها انه الشخص الذي دفع الفلوس لها.

يذكر أن كشفت النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد عن سر اختيار شخصية فاتن أمل حربي لتقديمها في شهر رمضان الحالي.

نيللي كريم: تقديمي شخصية "فاتن أمل حربي" لأنها مثل كل سيدة مصرية

فاتن أمل حربي الحلقة 13.. سيدة مجهولة تهدد نيللي كريم بخطف ابنتيها


وقالت نيللي كريم : "شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد  من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الأسرة وتربية الأبناء ولديها منزل وأسرة ومتزوجة".

أضافت: "تجد نفسها في ظروف ومواقف نصف سيدات مصر أو أكثر متواجدين فيها وتواجه الظروف المحيطة بها والمشكلات اليومية للحياة التي تحدث في الكثير من البيوت المصرية وفي مواقف شبه متكررة في الكثير من المناسبات".

تابعت: "وفكرة الأحوال الشخصية أن القوانين منذ سنوات طويلة والفجوة بين الوقت الحالي ووقت تشريع القوانين وفكرة التغيير في البلد للأحسن فيجب أن يتماشى القانون مع ما تقوم به البلد من تطوير ومنح حقوق للمرأة".

فاتن أمل حربي نيللى نيللي كريم شريف سلامة محمد التاجي

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