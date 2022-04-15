فاتن أمل حربي الحلقة 13.. سيدة مجهولة تهدد نيللي كريم بخطف ابنتيها

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث المشوقة.

تلقت نيللي كريم، مكالمة من السيدة المجهولة التي وضعت شنطة الفلوس أمام غرفتها، وطلبت منها تزوير عقد شقة نظراً لعملها بالشهر العقاري مقابل الاموال.

ورفضت نيللي كريم، عرضها وطلبت منها أن تأتي وتأخذ أموالها وإلا سوف تعطيها للشرطة، فقامت السيدة بتهديدها بخطف ابنتيها.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، قالت لـ “صدى البلد”: شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الاسرة وتربية الأبناء وليدها منزل وأسرة ومتزوجة وتجد نفسها في ظروف ومواقف نصف سيدات مصر أو أكثر متواجدين فيها وتواجه الظروف المحيطة بها والمشكلات اليومية للحياة التي تحدث في الكثير من البيوت المصرية وفي مواقف شبه متكررة في الكثير من المناسبات.

وأضافت: فكرة الأحوال الشخصية أن القوانين منذ سنوات طويلة والفجوة بين الوقت الحالي ووقت تشريع القوانين وفكرة التغيير في البلد للأحسن فيجب أن يتماشى القانون مع ما تقوم به البلد من تطوير ومنح حقوق للمرأة، وفي المسلسل كل الناس متعاطفين مع الشخصية حتى القانون ولكن في النهاية يهملون بالقانون ودائما ما تقول فاتن في المسلسل القانون ليس قرآنا ولابد أن يتغير.. ولو ذهب الجمهور إلى محاكم الأسرة وغيرها سنجد آلاف من الحالات مثل فاتن ولديهن مشكلات مثل فاتن.