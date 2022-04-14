خاص| شريف سلامة: نيللي كريم لا يوفيها حقها كلام العمر كله

تحدث الفنان شريف سلامة، عن كواليس العمل مع نيللي كريم في مسلسل “فاتن أمل حربي”.

وقال شريف سلامة، في تصريح لـ صدى البلد”: "نيللي كريم لا يوفيها حقها كلام العمر كله لصدقها وجمالها واهتمامها بشغلها وطيبتها، لا أستطيع وصفها بكلام، فهي من أجمل النجمات اللاتي عملت معهن في حياتي".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، قالت لـ “صدى البلد”: "شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الأسرة وتربية الأبناء، ولديها منزل وأسرة ومتزوجة وتجد نفسها في ظروف ومواقف نصف سيدات مصر أو أكثر متواجدين فيها وتواجه الظروف المحيطة بها والمشكلات اليومية للحياة التي تحدث في الكثير من البيوت المصرية وفي مواقف شبه متكررة في الكثير من المناسبات".

وأضافت: “فكرة الأحوال الشخصية أن القوانين منذ سنوات طويلة والفجوة بين الوقت الحالي ووقت تشريع القوانين وفكرة التغيير في البلد للأحسن، فيجب أن يتماشى القانون مع ما تقوم به البلد من تطوير ومنح حقوق للمرأة، وفي المسلسل كل الناس متعاطفين مع الشخصية حتى القانون ولكن في النهاية يهملون القانون، ودائما ما تقول فاتن في المسلسل القانون ليس قرآنا ولا بد أن يتغير، ولو ذهب الجمهور إلى محاكم الأسرة وغيرها سنجد آلافا من الحالات مثل فاتن ولديهن مشكلات مثل فاتن”.