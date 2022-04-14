عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| شريف سلامة: نيللي كريم لا يوفيها حقها كلام العمر كله

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

تحدث الفنان شريف سلامة، عن كواليس العمل مع نيللي كريم في مسلسل “فاتن أمل حربي”.

وقال شريف سلامة، في تصريح لـ  صدى البلد”: "نيللي كريم لا يوفيها حقها كلام العمر كله لصدقها وجمالها واهتمامها بشغلها وطيبتها، لا أستطيع وصفها بكلام، فهي من أجمل النجمات اللاتي عملت معهن في حياتي".

شريف سلامة: ماندو العدل وثق في إمكانياتي التمثيلية وكسب الرهان

فاتن أمل حربي الحلقة 12.. استمرار محاولات نيللي كريم لأخذ حقها من شريف سلامة

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، قالت لـ “صدى البلد”: "شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد  من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الأسرة وتربية الأبناء، ولديها منزل وأسرة ومتزوجة وتجد نفسها في ظروف ومواقف نصف سيدات مصر أو أكثر متواجدين فيها وتواجه الظروف المحيطة بها والمشكلات اليومية للحياة التي تحدث في الكثير من البيوت المصرية وفي مواقف شبه متكررة في الكثير من المناسبات".  

وأضافت: “فكرة الأحوال الشخصية أن القوانين منذ سنوات طويلة والفجوة بين الوقت الحالي ووقت تشريع القوانين وفكرة التغيير في البلد للأحسن، فيجب أن يتماشى القانون مع ما تقوم به البلد من تطوير ومنح حقوق للمرأة،  وفي المسلسل كل الناس متعاطفين مع الشخصية حتى القانون ولكن في النهاية يهملون القانون، ودائما ما تقول فاتن في المسلسل القانون ليس قرآنا ولا بد أن يتغير، ولو ذهب الجمهور إلى محاكم الأسرة وغيرها سنجد آلافا من الحالات مثل فاتن ولديهن مشكلات مثل فاتن”.

 

شريف سلامة الفنان شريف سلامة فاتن أمل حربي شريف الفنانة نيللي كريم محاكم الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

الملكة إليزابيث تبحث عن فتاة للعمل في وظيفة سرية.. تعرف عليها

لماذا تجاوز 50 ألف طالب نسب الغياب بالمدارس الفنية؟.. التعليم ترد

انتهاء تصوير مسلسل «الاختيار 3»

مصر تستضيف اجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي العام المقبل

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ