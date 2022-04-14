شريف سلامة: ماندو العدل وثق في إمكانياتي التمثيلية وكسب الرهان

كشف الفنان شريف سلامة، عن أهم أسباب تحمسه للمشاركة في مسلسل “فاتن أمل حربي”.

قال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد” كان أحد الأسباب الأساسية أن المسلسل يناقش قضية مهمة، ومن الأشياء المهمة أيضاً هو وجود ماندو العدل".

وتابع قائلا:" لقد عملت معه سابقاً في مسلسل الخروج وهو صديق عزيز جداً على قلبي، ومخرج احترمه جداً جداً، لأنه صادق وواقعي ودائماً ما يقدم أعماله بشكل صادق وحقيقي وأنا أحب هذه الطريقة، واحترم جميع أعمال ماندو، فكان شرف لي أن أعمل معه".

كما أضاف قائلاً: "ثقته في كانت مهمة جداً لأن هناك العديد من الأشخاص الذين تحدوه قائلين "الدور ده صعب على شريف، هو كيوت، وقمور وبعيد عن الشخصية" لكنه تحداهم وقال لهم انني ممثل شاطر وكسب الرهان في النهاية.