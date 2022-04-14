عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف سلامة: ماندو العدل وثق في إمكانياتي التمثيلية وكسب الرهان

فاتن امل حربي
فاتن امل حربي

كشف الفنان شريف سلامة، عن أهم أسباب تحمسه للمشاركة في مسلسل “فاتن أمل حربي”.

 

قال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد” كان أحد الأسباب الأساسية أن المسلسل يناقش قضية مهمة، ومن الأشياء المهمة أيضاً هو وجود ماندو العدل".

 

وتابع قائلا:" لقد عملت معه سابقاً في مسلسل الخروج وهو صديق عزيز جداً على قلبي، ومخرج احترمه جداً جداً، لأنه صادق وواقعي ودائماً ما يقدم أعماله بشكل صادق وحقيقي وأنا أحب هذه الطريقة، واحترم جميع أعمال ماندو، فكان شرف لي أن أعمل معه".

فاتن أمل حربي الحلقة 12.. استمرار محاولات نيللي كريم لأخذ حقها من شريف سلامة

فاتن أمل حربي الحلقة 11 .. شريف سلامة يطلب من نيللي كريم الرجوع له

كما أضاف قائلاً: "ثقته في كانت مهمة جداً لأن هناك العديد من الأشخاص الذين تحدوه قائلين "الدور ده صعب على شريف، هو كيوت، وقمور وبعيد عن الشخصية" لكنه تحداهم وقال لهم انني ممثل شاطر وكسب الرهان في النهاية.

شريف سلامة الفنان شريف سلامة فاتن أمل حربي شريف ماندو العدل مسلسل الخروج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

لمدة 5 سنوات.. حظر التصرف فى البضائع الجمركية المعفاة إلا بضوابط محددة.. تفاصيل

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

موضوعات متعلقة

دنيا تانية الحلقة 12.. ليلى علوي تبحث عن ابنها وتكتشف خيانة صديقتها

أخبار الفن| مرسي يعلن فرض الطوارئ في مدن القناة بـ الاختيار 3 .. تهديد الجن لـ حمادة هلال

بصورة من المطبخ|محمود عبد المغني: مساعدتك ليها مش هتقلل من رجولتك ..فيديو

وفاء عامر: سعيدة بعرض مسلسل بيت الشدة على "صدى البلد" |خاص

الكبير أوي الحلقة 12.. مواقف كوميدية بين حزلقوم وشيماء سيف

بعد رفض شيماء سيف التصالح معها.. الجمهور يبحث عن انتصار

أحمد بدير: "راجعين يا هوى" اعادني لزمن الفن الجميل

خاص.. حاتم صلاح يكشف كواليس شخصية نفادي في "الكبير أوي"

ترشيحاتنا

بالقانون.. تعرف على دور منظمات المجتمع المدنى فى حل أزمة القمامة

404 ملايين دولار صادرات مصر من الصناعات الغذائية للدول الأفريقية غير العربية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات|فيديو

الدوري الأوروبي.. برشلونة يستدرج فرانكفورت لخطف بطاقة التأهل

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ