فاتن أمل حربي الحلقة 11 .. شريف سلامة يطلب من نيللي كريم الرجوع له

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الأحداث المشوقة، وفيها طلب شريف سلامة، من نيللي كريم الرجوع له بعد خسارتها القضية ضده، مقابل أن تسمع كلامه وتطيعه وتنسى أصدقائها الذين يساعدوها ضده.



وطلب من الشيخ محمد الشرنوبي، أن يعطيها دروس في الفقه والشريعة بدون مقابل، بينما سقط بناتها في الامتحانات.



يذكر أن نيللي كريم، قالت لـ “صدى البلد”: شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الاسرة وتربية الأبناء وليدها منزل وأسرة ومتزوجة وتجد نفسها في ظروف ومواقف نصف سيدات مصر أو أكثر متواجدين فيها وتواجه الظروف المحيطة بها والمشكلات اليومية للحياة التي تحدث في الكثير من البيوت المصرية وفي مواقف شبه متكررة في الكثير من المناسبات.

وأضافت: فكرة الأحوال الشخصية أن القوانين منذ سنوات طويلة والفجوة بين الوقت الحالي ووقت تشريع القوانين وفكرة التغيير في البلد للأحسن فيجب أن يتماشى القانون مع ما تقوم به البلد من تطوير ومنح حقوق للمرأة، وفي المسلسل كل الناس متعاطفين مع الشخصية حتى القانون ولكن في النهاية يهملون بالقانون ودائما ما تقول فاتن في المسلسل القانون ليس قرآنا ولابد أن يتغير.. ولو ذهب الجمهور إلى محاكم الأسرة وغيرها سنجد آلاف من الحالات مثل فاتن ولديهن مشكلات مثل فاتن.