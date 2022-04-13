فاتن أمل حربي الحلقة 12.. استمرار محاولات نيللي كريم لأخذ حقها من شريف سلامة

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث المشوقة.

استمرت محاولات نيللي كريم، لأخذ حقها من شريف سلامة، حيث حضرت الجلسة ضده في المحكمة وحاول المحامي الخاص به إثبات عدم وجود مصدر دخل له.

واستسلمت نيللي في النهاية وقال له ان يأخذ بناتها ويرعاهم لكنهما رفضا الذهاب معه وذهبوا مع نيللي لصديقتها هالة صدقي، لتجد صديقتهما الثالثة في حالة يرثى لها بعدما قام زوجها بضربها.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، قالت لـ “صدى البلد”: شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الاسرة وتربية الأبناء وليدها منزل وأسرة ومتزوجة وتجد نفسها في ظروف ومواقف نصف سيدات مصر أو أكثر متواجدين فيها وتواجه الظروف المحيطة بها والمشكلات اليومية للحياة التي تحدث في الكثير من البيوت المصرية وفي مواقف شبه متكررة في الكثير من المناسبات.

وأضافت: فكرة الأحوال الشخصية أن القوانين منذ سنوات طويلة والفجوة بين الوقت الحالي ووقت تشريع القوانين وفكرة التغيير في البلد للأحسن فيجب أن يتماشى القانون مع ما تقوم به البلد من تطوير ومنح حقوق للمرأة، وفي المسلسل كل الناس متعاطفين مع الشخصية حتى القانون ولكن في النهاية يهملون بالقانون ودائما ما تقول فاتن في المسلسل القانون ليس قرآنا ولابد أن يتغير.. ولو ذهب الجمهور إلى محاكم الأسرة وغيرها سنجد آلاف من الحالات مثل فاتن ولديهن مشكلات مثل فاتن.