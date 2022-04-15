التواصل مع الطلاب ودعمهم.. كلية الحاسبات جامعة حلوان تنظم حفل إفطار

تنظم إتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، حفل إفطار جماعي لأسرة الكلية من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور أسامة أمام عميد الكلية والدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وأوضحت إتحاد الطلاب أن حفل الافطار سوف يكون بحضور كلا من عميد الكلية ونائب ووكيل الكلية وبعض من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأن الحفل سوف يقام يوم الاثنين الموافق 18 أبريل .

وأشار اتحاد الطلاب أن على الطلاب الراغبين فى حضور حفل الإفطار التواصل مع اعضاء الاتحاد التواجد فى الكلية يوم الحفل من الساعة 5 مساء.

جدير بالذكر انه كان قد أقيم حفل إفطار مقر المطعم المركزي بجامعة حلوان جمع الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب، عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبعض من السادة عمداء الكليات والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة والطلاب وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أعضاء اتحاد الطلاب مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم في القضايا والموضوعات المختلفة.

وأكد علي حرص جامعة حلوان الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعي بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب .