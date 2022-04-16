بخط صغير.. أمير عيد يحسم الجدل حول سرقة أغنية إعلان حياة كريمة

حسم الفنان أمير عيد، الجدل لأول مرة حول سرقة أغنية إعلان حياة كريمة، قائلا: إنه يشكر من سمع أغنيته وأرسلت إليه إشادات، معقبا: “الموضوع أتحسم الأغنية مكتوب فيها أنها من لحن الفنان القدير سيد مكاوي.. بس يمكن الخط صغير محدش شافها”.

وأضاف أمير عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن الأغنية ليست من كلماته، ولكن الشركة التي قامت بها لديها الحقوق الخاصة بمسرحية مدرسة المشاغبين.

وتابع أمير عيد: “كنت اخر سنة أو سنتين عندي ظروف خاصة بيا.. فكان ماعنديش إمكانية أني اعمل موسيقي وفى نفس الوقت فرقتي كانت بتعمل حفلات برا مصر.. ثم أتت الفرصة هذا العام أني أقوم بإعلان لمؤسسة خيرية.. والعام السابق عملت كدا.. وبحب أني أقوم بعمل تلك الإعلانات”.