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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير خبراء استطلاع الرأي في أمريكا: بايدن ليس لديه فرصة لإعادة انتخابه

بايدن
بايدن

يصف أحد خبراء استطلاعات الرأي عمل مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أن إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن بأنها 'شبه مستحيلة' حيث يواجه الرئيس نسبة تأييد منخفضة تاريخية تبلغ 33 في المائة وهي أسوأ بين المستقلين والجمهوريين.

وتبلغ نسبة تأييد بايدن لدى المستقلين 26 في المائة، ويقول ثلاثة في المائة فقط من الجمهوريين إنه يقوم بعمل جيد.

وقال مارك بن، مؤسس PSB Insights واستطلاعات الرأي السابقة لحملة هيلاري كلينتون: 'هذه أرقام منخفضة بشكل مذهل'.

وأضاف 'للوصول إلى ذلك حقًا ، فإن الثلث فقط مواتٍ وفي العشرينات على المستقلين ، بالطبع يجعل إعادة انتخاب بايدن أمرًا مستحيلًا افتراضيًا".

وقال بن يوم الخميس، خلال ظهوره على قناة فوكس نيوز: 'يتعين على الإدارة أن تدور حول محور أو سيكون هذا إعصارًا لفترات منتصف المدة إذا استمرت هذه الأرقام في الصعود'.

وواجه بايدن أزمات متعددة خلال عامه الأول في منصبه، من جائحة كوفيد 19 المستمر إلى التضخم وارتفاع أسعار الغاز ، والتي ألقت إدارة بايدن باللوم فيها على "زيادة الأسعار'' بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات النفط الروسية ردًا على الغزو في أوكرانيا.

ويقول بن إن الرئيس الامريكي كان لديه أكثر من الوقت الكافي لبناء النوايا الحسنة مع الشعب الأمريكي.

ويتعين على الإدارة الامريكية أن تدور حول محور أو سيكون هذا إعصارًا لمدد منتصف المدة إذا استمرت هذه الأرقام في الصعود. 

وبصراحة، لقد كان لديهم شهرًا بعد شهر هنا لفعل شيء لتغيير التضخم، والهجرة ، وأوكرانيا ، والجريمة، وهم فقط لم يفعلوا ذلك.

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