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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد السماء الليلة| الغول.. نجم يغير درجة لمعانه

نجوم
نجوم

يشهد محبي الظواهر الفلكية ظاهرة فلكية، اليوم، وهي اقتراب القمر من طور البدر مساء اليوم الجمعة 15 أبريل و ضوء القمر سيغمر السماء ولكن هناك نجم مشهور يمكن التركيز عليه الليلة، وهو “الغول” ضمن كوكبة فرساوس بالأفق الشمالي الغربي. 

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وبحسب ما أوضح ماجد أبو زاهرة مؤسس الجمعية الفلكية بدبي، فإن نجم الغول تقريبا  يشبه الشمس حيث تبلغ كتلته حوالي 3 إلى 4 أضعاف كتلة نجمنا ، ولا يزال يدمج الهيدروجين في باطنه.

وتابع أنه على عكس الشمس ، يغير الغول سطوعه بانتظام ، حيث ينخفض ​​من 2.1 إلى  3.4 كل يومين هذا تغيير كبير بما يكفي لرصده بالعين المجردة - يمكنك القيام رؤية ذلك من خلال مقارنة سطوع نجم الغول مع النجم الذي يبلغ لمعانه  1.8 واستخدامه كمرجع.

وأوضح إن السبب في تغير لمعان نجم الغول أنه نظام ثنائي كسوفي ، حيث يمر نجم مرافق في مدار ضيق أمام النجم الأساسي من منظورنا كل بضعة أيام. فعندما يحجب النجم خافت نظيره الأكثر إشراقًا ، يبدو أن الغول ينخفض سطوعه لبضع ساعات يستغرقها الكسوف.

كذلك أظهرت المراقبة الدقيقة أن هناك أيضًا انخفاض ثانوي في السطوع بمقدار 0.1  أو نحو ذلك ، والذي يحدث بعد 30 ساعة من الكسوف الأولي، يحدث عندما يمر النجم الأكثر سطوعًا أمام النجم الخافت ، مما يحجب ضوءه ويعتم النظام بأكمله قليلاً من منظورنا. 

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