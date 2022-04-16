شاهد السماء الليلة| الغول.. نجم يغير درجة لمعانه

يشهد محبي الظواهر الفلكية ظاهرة فلكية، اليوم، وهي اقتراب القمر من طور البدر مساء اليوم الجمعة 15 أبريل و ضوء القمر سيغمر السماء ولكن هناك نجم مشهور يمكن التركيز عليه الليلة، وهو “الغول” ضمن كوكبة فرساوس بالأفق الشمالي الغربي.

وبحسب ما أوضح ماجد أبو زاهرة مؤسس الجمعية الفلكية بدبي، فإن نجم الغول تقريبا يشبه الشمس حيث تبلغ كتلته حوالي 3 إلى 4 أضعاف كتلة نجمنا ، ولا يزال يدمج الهيدروجين في باطنه.

وتابع أنه على عكس الشمس ، يغير الغول سطوعه بانتظام ، حيث ينخفض ​​من 2.1 إلى 3.4 كل يومين هذا تغيير كبير بما يكفي لرصده بالعين المجردة - يمكنك القيام رؤية ذلك من خلال مقارنة سطوع نجم الغول مع النجم الذي يبلغ لمعانه 1.8 واستخدامه كمرجع.

وأوضح إن السبب في تغير لمعان نجم الغول أنه نظام ثنائي كسوفي ، حيث يمر نجم مرافق في مدار ضيق أمام النجم الأساسي من منظورنا كل بضعة أيام. فعندما يحجب النجم خافت نظيره الأكثر إشراقًا ، يبدو أن الغول ينخفض سطوعه لبضع ساعات يستغرقها الكسوف.

كذلك أظهرت المراقبة الدقيقة أن هناك أيضًا انخفاض ثانوي في السطوع بمقدار 0.1 أو نحو ذلك ، والذي يحدث بعد 30 ساعة من الكسوف الأولي، يحدث عندما يمر النجم الأكثر سطوعًا أمام النجم الخافت ، مما يحجب ضوءه ويعتم النظام بأكمله قليلاً من منظورنا.