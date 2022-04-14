فيديو جراف.. ما هو القمر الوردي الذي يترقبه علماء الفلك؟

يترقب هواة الفلك حول العالم رؤية القمر الوردي السبت المقبل، 16 أبريل حيث يظهر القمر بشكل جميل وكامل في الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش مانحاً فرصة مميزة للتصوير.

يظهر مرة واحده

وبحسب موقع «live science» يكتمل البدر مرة واحدة في الشهر تقريباً عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط وهمي بزاوية 180 درجة، فيختلف مدار القمر بحوالي 5 درجات عن مدار الأرض؛ لذلك عادة ما يكون أعلى أو أدنى بقليل من ظل الأرض مما يسمح لأشعة الشمس بإضاءة جانبها القريب، أو الجانب المواجه للأرض.

وفي بعض الأحيان أثناء اكتمال القمر يسقط جزء من ظل الأرض أو كله على القمر مما يجعله خسوفًا للقمر، علماً أنه سيحدث الخسوف القادم للقمر الشهر المقبل في الفترة من 15 إلى 16 مايو 2022 ، وعندما يحول الخسوف الكلي للقمر القمر إلى اللون الأحمر الصدئ يمنحه لقب «قمر الدم».

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