دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال موسيماني قبل مباراة الأهلي والرجاء؟

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة صعبة اليوم، السبت، أمام فريق الرجاء المغربي، الذي تصدر مجموعته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه يحترم الفريق المغربي ومدربه رشيد الطاووسي، الذي وصفه بأنه صديق له على المستوى الشخصي وهناك تواصل مستمر بينهما.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد أمس، الجمعة، قال موسيماني: «إن دور المجموعات يسمح بإمكانية التعويض في حالة الإخفاق في أي مباراة، ولكن الآن الأهلي وصل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وهناك فريق واحد فقط سوف يتأهل إلى الدور نصف النهائي من خلال مجموع لقاءي الذهاب بالقاهرة والعودة بالمغرب».

وأشار موسيماني إلى أن جميع مباريات الأهلي مع الفرق المغربية صعبة، وهذا تكرر في أكثر من مباراة خاضها الأهلي تحت قيادته مع فرق مغربية.

وشدد المدير الفني على أن تركيزه منصب على مباراة الرجاء المغربي الأولى غدًا، ويجب ألا يتأثر الفريق بأي شيء خارج الملعب.