الربو والحساسية يزيدان خطر الإصابة بأمراض القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد فحص الباحثون بيانات أكثر من 10 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و57 عاماً، سبق أن شاركوا في دراسة استقصائية قادتها الحكومة الأميركية للسكان في عام 2012.



ووجد الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من الربو أو اضطرابات الحساسية الأخرى، مثل حساسية الطعام أو الجلد أو الجهاز التنفسي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.



ولفتوا إلى أن أعلى خطر للإصابة بارتفاع الضغط وجد بين المصابين بالربو.



ويعدّ ارتفاع ضغط الدم من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب ارتفاع مستويات الكولسترول بالجسم، والسمنة، والسكري، والتدخين.



ورصدت الدراسة أيضاً وجود مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و57 عاماً والذين يعانون من الحساسية.

وأشار فريق الدراسة إلى أن الربو والحساسية يسببان التهابات بالجسم، وقد تتسبب المستويات العالية من هذه الالتهابات في العديد من الأمراض المزمنة؛ بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



وبناءً على هذه النتائج، نصح الباحثون الأطباء بإجراء فحوصات دورية للقلب والأوعية الدموية للأشخاص المصابين بالربو والحساسية.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة يانغ جو: «بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحساسية، يجب إجراء تقييم روتيني لضغط الدم وفحص روتيني لأمراض القلب التاجية من قبل الأطباء لضمان تقديم العلاجات المبكرة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات».



ومن المنتظر أن تعرض نتائج الدراسة بالتفصيل خلال «المؤتمر الربيعي» لـ«الكلية الأميركية لأمراض القلب» و«الجمعية الكورية لأمراض القلب»، الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل في كيونغجو بكوريا الجنوبية.