عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الربو والحساسية يزيدان خطر الإصابة بأمراض القلب

الربو
الربو

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

txt

منها عدم انتظام ضربات القلب.. أضرار تناول العرقسوس

txt

3 طرق طبيعية لعلاج الربو.. تعرف عليها


وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد فحص الباحثون بيانات أكثر من 10 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و57 عاماً، سبق أن شاركوا في دراسة استقصائية قادتها الحكومة الأميركية للسكان في عام 2012.


ووجد الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من الربو أو اضطرابات الحساسية الأخرى، مثل حساسية الطعام أو الجلد أو الجهاز التنفسي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.


ولفتوا إلى أن أعلى خطر للإصابة بارتفاع الضغط وجد بين المصابين بالربو.


ويعدّ ارتفاع ضغط الدم من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب ارتفاع مستويات الكولسترول بالجسم، والسمنة، والسكري، والتدخين.


ورصدت الدراسة أيضاً وجود مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و57 عاماً والذين يعانون من الحساسية.
وأشار فريق الدراسة إلى أن الربو والحساسية يسببان التهابات بالجسم، وقد تتسبب المستويات العالية من هذه الالتهابات في العديد من الأمراض المزمنة؛ بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.


وبناءً على هذه النتائج، نصح الباحثون الأطباء بإجراء فحوصات دورية للقلب والأوعية الدموية للأشخاص المصابين بالربو والحساسية.


وقال المؤلف الرئيسي للدراسة يانغ جو: «بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحساسية، يجب إجراء تقييم روتيني لضغط الدم وفحص روتيني لأمراض القلب التاجية من قبل الأطباء لضمان تقديم العلاجات المبكرة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات».


ومن المنتظر أن تعرض نتائج الدراسة بالتفصيل خلال «المؤتمر الربيعي» لـ«الكلية الأميركية لأمراض القلب» و«الجمعية الكورية لأمراض القلب»، الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل في كيونغجو بكوريا الجنوبية.

الربو الدم القلب دراسة بيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

شنجهاي الصينية تسجل 23 ألف إصابة بكوفيد 19 والمتاعب الاقتصادية تتفاقم

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

موضوعات متعلقة

جلد وعظم والحبر الحيوي .. الوكالة الأوروبية تصنع قطع غيار لرواد الفضاء

أهمها ببجي.. السعودية تحذر المتسوقين من 3 أنواع للمتاجر الإلكترونية الوهمية

أبرزهم ورق العنب.. نصائح لإزالة السموم من الرئتين طبيعيا

بقيمة 41 مليار دولار.. كيف سيؤثر إيلون ماسك على تويتر في حال شرائه؟

عثر عليه ميتا.. عاش محاطا بـ124 ثعبانا في منزله بأمريكا.. وتوفى بلدغة سامة

إصابة أكثر من 100 أمريكي ارتادوا المدرسة نفسها بسرطان نادر

هاري وزوجته ميجان يزوران الملكة إليزابيث

زعيم كوريا الشمالية يهدي أشهر مذيعة منزلا فاخرا

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى زيادة في أسعار المواصلات

صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل مهمة عن عملية بني براك وفتحات السياج

تونس تفتح تحقيقا ضد برلمانيين بتهمة التأمر على أمن الدولة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

مشهد تمثيلي تحول إلى حقيقة.. قصة وفاة الضيف أحمد المأساوية

أخبار الرياضة.. الأهلي يلتقي الرجاء وإنتر يتصدر الدوري الإيطالي ورونالدو يشتري نادي برازيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

فيديو

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ