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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشهد تمثيلي تحول إلى حقيقة.. قصة وفاة الضيف أحمد المأساوية

الضيف أحمد
الضيف أحمد

اليوم السبت 16 أبريل، ذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، الذى ولد في 12 فبراير عام 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1970، عن عمر يناهز 34 عاما. 

وقدم الفنان الضيف أحمد، عددا من الأعمال الفنية التى تعد من العلامات المؤثرة فى تاريخ السينما المصرية.

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قصة وفاة الضيف أحمد

قبل ساعات من وفاة الضيف أحمد، كان متواجدا فى الأردن برفقة جورج سيدهم وسمير غانم، بعدما حضروا حفل زفاف شقيقة الملك حسين، ملك الأردن وقتها، وكانوا أيضا شاهدوا عرض فيلمهم الأخير "المجانين الثلاثة" في إحدى دور السينما في عمان.

عندما عاد الضيف أحمد، برفقة زميليه وقد شكلوا فرقة أضواء المسرح، اتفقوا على القيام بالبروفة الأخيرة لمسرحية "الرجل اللي جوز مراته" والتي كانت من إخراجه وكان يجسد فيها دور شخص ميت وكان يجب عليه أن يوضع في نعش في ذلك المشهد وهو ما حدث بالفعل.

عقب الانتهاء من البروفة الأخيرة توجه الضيف أحمد، إلى منزله، والإرهاق يظهر عليه بصورة غير عادية، وقال لزوجته نبيلة مندور إنه يشعر بحالة شديدة من الإجهاد وضيق التنفس، واستراح على السرير فتضاعف الألم عليه ولم يحضر الطبيب الذي طلبته زوجته، فأسرع به الجيران إلى مستشفى العجوزة، لكنه أسلم الروح إلى ربه وهو في الطريق قبل أن يصل إلى المستشفى.

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مشهد تمثيلي تحول إلى حقيقة.. قصة وفاة الضيف أحمد المأساوية

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