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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة بيض عالمية بسبب حرب أوكرانيا وتفشي أنفلونزا الطيور.. تفاصيل

صدى البلد

عرضت فضائية “ العربية” تقريرًا عن تفاصيل أزمة البيض العالمية، والتي حدثت  بسبب إنفلونزا الطيور والحرب في أوكرانيا.

وأفاد التقرير، أن أزمة بيض عالمية بسبب إنفلونزا الطيور والحرب في أوكرانيا، وفي أمريكا نفقت أكثر من 19 مليون دجاجة وفي فرنسا تم إعدام نحو 8% من الدجاج .
 

وتعتبر فرنسا أكبر منتج بالاتحاد الأوروبي بـ15 مليار بيضة، الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت اضطرابًا لسوق البيض، حيث أنتجت أوكرانيا بمفردها 1.4 مليار بيضة في 2021 .
 

وقال نائب رابطة منتجي البيض الفرنسية عبر التقرير :" دول الشرق أوسطية التي كانت تشتري البيض الأوكراني قبل الحرب تحاول إيجاد بدائل للإمدادات في أوروبا".
 

وتؤثر الأسعار المرتفعة للبيض على المخابز وشركات الأغذية، حيث قفزت أسعار الغذاء بنحو 13% في مارس الماضي .

 

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