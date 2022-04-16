عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس العراق.. عودة للعواصف الترابية والغبار في هذا الموعد

العراق
العراق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم السبت، حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة مجددا في منتصف الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة العراقية وفق لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضافت الأراد العراقية أن "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وتابع البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، في عموم البلاد".

واشار الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحارة غدا الأحد وتسجل 39 درجة

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

الرى: إزالة 55 ألف حالة تعدٍ بمساحة 8 ملايين متر مربع

مع اقتراب المنخفض الخماسيني .. مركز التنبؤ يوضح خريطة الأمطار الأيام المقبلة

الصين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة سلالة أوميكرون

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي البطولة والقنوات الناقلة

كلوب مدافعا عن محمد صلاح: واجه وضعا جنونيا ويجب مساندته

يفعل نفس الشيئ مع أبنائه..مراد مكرم: والدي كان يدللني و"ضهري اتكسر"بوفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ