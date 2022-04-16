طقس العراق.. عودة للعواصف الترابية والغبار في هذا الموعد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم السبت، حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة مجددا في منتصف الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة العراقية وفق لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضافت الأراد العراقية أن "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وتابع البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، في عموم البلاد".

واشار الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".