عمان.. مطار صلالة يحقق نموًا في أعداد المسافرين

بنسبة 89%..

حقق مطار صلالة فى عمان نموًا في أعداد المسافرين القادمين في الربع الأول لهذا العام بنسبة 89 بالمائة وكذلك المسافرين المغادرين بنسبة 72 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال سالم بن عوض اليافعي نائب الرئيس التنفيذي لمطار صلالة وفق صحيفة الشبيبة أن مطارات عُمان قامت بتوفير وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، ما سمح بعودة الحركة تدريجيًّا في ظل العديد من الاشتراطات المقيّدة لحركة السفر بين الدول مبينًا أن التعافي في أعداد المسافرين بمطار صلالة كان بوتيرة أسرع.

ووضّح أن مطار صلالة سيستقبل في 29 أبريل الجاري أولى الرحلات المباشرة للطيران الاقتصادي من أبو ظبي بواقع 14 رحلة أسبوعيًا إضافة إلى خطوط شركات الطيران الخليجية التي سوف تسيّر رحلاتها إلى مطار صلالة في الفترة المقبلة خصوصا خلال موسم الخريف السياحي لهذا العام.

وأضاف أن شركة طيران الخليج ستُسيّر رحلتين أسبوعيًّا من 28 يونيو إلى 29 سبتمبر 2022 من مملكة البحرين، إلى جانب تسيير /5/ رحلات أسبوعيًّا من دولة الكويت منها /3/ رحلات من 2 يونيو إلى 29 أغسطس 2022، ورحلتين لشركة الخطوط الكويتية من 7 يونيو إلى 13 سبتمبر 2022، إضافة إلى 3 رحلات أسبوعيًّا من 2 يونيو إلى 30 أغسطس 2022 من المملكة العربية السعودية.

أما عن الشركات التي ستسيّر رحلاتها على مدار العام ولكنها تزيد من عدد رحلاتها خلال موسم الخريف السياحي.