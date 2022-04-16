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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

ظهرت أصيل صالح كامل -ابنة الفنانة صفاء أبو السعود- في صورتها الرئيسية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي ترتدي الحجاب. 

ولم تعتاد أصيل -ابنة صفاء أبو السعود- على الظهور، وكان أخر ظهور لها، خلال حفل زفافها قبل 5 سنوات، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع. 

أصيل - ابنة صفاء أبو السعود
أصيل - ابنة صفاء أبو السعود

زفاف أصيل - ابنة صفاء أبو السعود

وفي مارس 2017، ظهرت أصيل صالح كامل (ابنة الفنانة صفاء أبو السعود)، في حفل زفافها الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وأقيم حفل زفاف أسطوري لابنة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى والفنانة صفاء أبو السعود، في فندق بأسوان الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وسط حضور لفيف من ضيوف العائلتين، والشخصيات العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

ومنعت إدارة الفندق- طبقا لطلب القائمين على الحفل- استخدام الهواتف المحمولة، أو دخول أي شخص إلى الفندق، دون دعوة لحضور حفل الزفاف، وتم التشديد على رجال الأمن بذلك، كما تم منع التصوير، سواء بالكاميرات الشخصية أو الهواتف المحمولة، باستثناء طاقم التصوير الخاص بحفل الزفاف.

أصيل - ابنة صفاء أبو السعود

شائعة وفاة صفاء أبو السعود

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أنها بخير ولا صحة لما تردد حول وفاتها خلال الساعات الماضية.

وقالت صفاء أبو السعود، إنها انزعجت كثيرًا بعد انتشار شائعة وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بكم كبير من الاتصالات للاطمئنان عليها، مشددة على أنه أمر مزعج جدًا ومجهول المصدر انتشار مثل هذه الشائعات في الفترة الأخيرة

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ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

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