مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والمصاب الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق فاقوس - ابو كبير، امام قرية البيروم، بدائرة مركز فاقوس.

أسفر الحادث عن مصرع "يسرى.م.ي" 15 سنة، مقيم قرية البيروم، و إصابة " محمد.ك.ع" 50 سنة، بكسر مفتوح بالركبة اليمنى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس العام، ونقل المصاب لذات المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.