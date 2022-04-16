هالة سرحان : «الإخوان جواهم غل وفضحوا نفسهم بسلوكياتهم وتصريحاتهم في الإعلام»|فيديو

أكدت الاعلامية هالة سرحان، عدم ندمها على استضافة أي شخص خلال مسيرتها الاعلامية ولكن ندمت على سلوكيات بعض الضيوف، قائلة: "عمري ما بندم وعمري ما قلت يا ريتني ما استضفت واستضفت ناس مختلفة معاهم جذرية ولكن أهم حاجة لو مختلفة مع الضيف لازم احبه بحيث أديله الفرصة يتكلم".

وروت الإعلامية هالة سرحان، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، تفاصيل موقف ندمت على سلوكيات ضيفه قائلة: "فى مرة كنت مستضيفة صلاح عناني وشخص اخواني وقال خلال الحلقة احنا أسيادكم وأثار غضب صلاح عناني وغضبي، ويا ريت ما إديناهم فرصة يطلعوا يتكلموا".

وتابعت: "عملت بريك وقلت له انت لازم تعتذر فورا، وكان جواهم غل، واعتذر في الاخر واتصالحوا، واحنا بنقدم أننا ناس عقلانيين وكنا بنفكر أن يكون فى حياد اننا نعطي جميع الاصوات فرصة يتكملوا والكلام اللي بيقولوا الاخوان بيخلي الناس تجري وتخاف منهم وهما كانوا بيفضحوا نفسهم".