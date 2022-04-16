عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة سرحان : «الإخوان جواهم غل وفضحوا نفسهم بسلوكياتهم وتصريحاتهم في الإعلام»|فيديو

هالة سرحان
هالة سرحان

أكدت الاعلامية هالة سرحان، عدم ندمها على استضافة أي شخص خلال مسيرتها الاعلامية ولكن ندمت على سلوكيات بعض الضيوف، قائلة: "عمري ما بندم وعمري ما قلت يا ريتني ما استضفت واستضفت ناس مختلفة معاهم جذرية ولكن أهم حاجة لو مختلفة مع الضيف لازم احبه بحيث أديله الفرصة يتكلم".

وروت الإعلامية هالة سرحان، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، تفاصيل موقف ندمت على سلوكيات ضيفه قائلة: "فى مرة كنت مستضيفة صلاح عناني وشخص اخواني وقال خلال الحلقة احنا أسيادكم وأثار غضب صلاح عناني وغضبي، ويا ريت ما إديناهم فرصة يطلعوا يتكلموا".

وتابعت: "عملت بريك وقلت له انت لازم تعتذر فورا، وكان جواهم غل، واعتذر في الاخر واتصالحوا، واحنا بنقدم أننا ناس عقلانيين وكنا بنفكر أن يكون فى حياد اننا نعطي جميع الاصوات فرصة يتكملوا والكلام اللي بيقولوا الاخوان بيخلي الناس تجري وتخاف منهم وهما كانوا بيفضحوا نفسهم".

الإخوان الاعلاميه أسما القاهرة والناس هالة سرحان هالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

شيخ الأزهر مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة: تمنياتنا للمسيحيين بالسعادة والخير

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

ماني يسجل الثاني.. ليفربول يضرب مانشستر سيتي بثلاثية في الشوط الأول

الفيفا يعلن عن مواعيد المباريات الأوروبية الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2022

ترشيحاتنا

تجسيد للوحدة والإخاء.. شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

نيللي كريم ترد على انتقادات مسلسل فاتن أمل حربي: «معظمها من الرجالة»

بمناسبة عيد الفصح.. الاحتلال الإسرائيلي يرفض إغلاق مدن الضفة الغربية

إجلاء 500 نمساوي وبعض المعاقين ومرضى السرطان من أوكرانيا

الطيب: التهنئة بعيد القيامة ليست مجاملة وإنما تنبع من الفهم الصحيح للدِّين

التعليم: إتاحة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والقيم لأبنائنا في الخارج إلكترونيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

اﻟﻤﺰﻳﺪ