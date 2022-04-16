بوتين يهنئ بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك ويناقشان الوضع في أوكرانيا

أعلن الكرملين، السبت، إجراء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وهنأ بوتين السعودية قيادة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حسب بيان صادر عن الكرملين.

وجاء في البيان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان تطرق الطرفان إلى مختلف القضايا والمواضيع المشتركة".

وأضاف "كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وعملية تسوية الصراع في اليمن بمبادرة من الجانب السعودي"، وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادي بين البلدين.

كما شدد بوتين على أهمية التنسيق والعمل المشترك الإيجابي بين موسكو والرياض ضمن إطار "أوبك+"، مشيرا إلى أن أهمية هذا التنسيق بين البلدين يهدف إلى ضمان استقرار أسعار أسواق النفط العالمية".

بدوره، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

وقال بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المملكة تساند الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.