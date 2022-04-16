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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يرفع كفاءة البحث.. آداب حلوان تكشف الخدمات التي يقدمها مركز اللغات للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكدت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب بحلوان، أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، كما يتم تقديم الاستشارات للجهات التعليمية وذلك للنهوض بمستوى المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة . 

ويقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

يقدم المركز دورات اللغة الإنجليزية، دورات تأهيلية لامتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي، English for Cabin Crew، اللغة الألمانية، اللغة الاسبانية، اللغة اليابانية، اللغة الصينية، اللغة الإيطالية، اللغة التركية الحديثة، قواعد اللغة العثمانية، اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الروسية، اللغة الفرنسية.

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جدير بالذكر انه قد نظم مركز الإرشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية جامعة حلوان، دورة عن "الأمن السيبرانى.. مهارات حماية الهواتف الذكية من القرصنة والتجسس". 

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدى، عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء عبد الجواد، مدير مركز الإرشاد النفسى. 

حاضر فى الدورة الدكتور أحمد حسن الليثى، أستاذ الصحة النفسية المساعد ونائب مدير مركز الإرشاد النفسى.

وأوضح الدكتور حسام حمدي أن هذه الدورة تضمنت عرض العديد من المهارات الهامة للشباب بمختلف التخصصات، لحماية الذات فى البيئة الرقمية وتحقيق الاستفادة المنشودة من استخداماتها، بجانب عرض العديد من التطبيقات العملية مع الطلاب المتدربين.

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