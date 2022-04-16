مسلسل انحراف الحلقة 16.. تورط أستاذ جامعي في قضية استئجار أرحام

أثارت الحلقة الماضية من مسلسل انحراف، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة أنه تلقى الضوء قضية استئجار الأرحام، لتتصاعد الأحداث خلال الحلقة الـ 16 من المسلسل بشكل مثير حول تورط أستاذ جامعي "يجسده ميدو عادل" في القضية، هذا إلى جانب وقوع حور الشخصية التي تقدمها روجينا في مأزق كبير بسبب زوجها الضابط شريف نوح "يقدمة أحمد صفوت" خلال الأحداث.

مسلسل انحراف

تبدأ أحداث الحلقة الـ16 من المسلسل، باستكمال حكاية شهد" تجسدها الفنانة سما إبراهيم"، والتي كشفت عن قيامها باستئجار رحمها لحمل طفل من أب وأم آخرين، ولكن المفاجأة التي حملتها حلقة اليوم، وهو قيام الدكتور أمير عادل الاستاذ الجامعي"يقدمة ميدو عادل"، الذي قام باستئجار رحم شهد بعد وفاة الجنين داخل بطنها عاقبها بإزالة الرحم منها عند عمد دون علمها، كنوع من أنواع العقاب لها بسبب وفاة طفلة داخل بطنها، وحكت شهد كل هذه التفاصيل في بث مباشر لإحدى المواقع الالكترونية، والتي فور انتهاء الحديث في البث المباشر انتشرت القضية بشكل كبير خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث المسلسل.

مسلسل انحراف

ثم تنتقل الأحداث إلى الجامعة التي يدرس فيها أمير عادل، وتداول الفيديو بين الطلاب في الجامعة ليصل الأمر إلى مسامع رئيس القسم التي يعمل مدرساً بها وتصبح قضية شهد قضية رأي عام، وينكر الدكتور أمير كل التهم التي يوجهها له رئيس قسمه بالجامعة يؤكد له بأنه ليس هو الشخص الذي تقدمة السيدة صاحبة الفيديو الذي ذكر اسمه وتدعي بأنه السبب في استئصال رحمها، ثم يعود إلي منزلة ويجد استدعاء من النيابة بخصوص قضية شهد.

مسلسل انحراف

وعلى جانب أخر يستطيع الضابط شريف نور"أحمد صفوت"، أن يصل إلى الهاكر الذي قام بتعطيل كاميرا الفندق لتتم عملية قتل سالم"عبد العزيز مخيون"، ويطلب منه أن يبلغه عن أي معلومات تخص السيدة التي قامت بقتله داخل غرفته، كما تقع الدكتور حور"روجينا" في مأزق خاصة بعدما ذهب إلي زوجها شريف مركز الشرطة ووجدت هناك جارة هدير والتي تتعرف عليها، ولكن حور تنكر معرفتها بها، ولكن الشك يكون دخل في نفس شريف خاصة أنه أخبر حور أن الجرائم التي تحدث خلال هذه الفترة غريبة والرابط بينهم هو أن القاتل سيدة.

مسلسل انحراف

أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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