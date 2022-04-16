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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. وصدام حسين هددني بالاغتيال

هالة سرحان
هالة سرحان

حلت الإعلامية هالة سرحان، ضيفه على الإعلامية أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. ومصر قوية تحت قيادته|فيديو
أكدت الاعلامية هالة سرحان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعظم هدية جاءت إلى المصريين.. ومصر تحت قيادته تسير بخطى قوية، قائلة: "الرئيس السيسى أعظم هدية وهو هدية من السماء ومصر ماشية بخطى كويسة وبدأنا نحس ونعيش الانجازات وعمرنا ما حسينا قبل كده بالإنجاز".

وأضافت الاعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الانجازات تتحقق على أرض الواقع والتغيير مذهل ومبهر بما نراه من كمية كبيرة من انجازات الطرق والكهرباء، مؤكدة حدوث انجازات على ارض الواقع.

هالة سرحان: محمد رمضان مكسر الدنيا.. وفي ناس بتحقد عليه بسبب نجاحه
كشفت الإعلامية هالة سرحان، أنها من محبي النجم محمد رمضان خاصة وأنه حقق تفوقا فنيا غير عادي، قائلة: "بحب محمد رمضان جدا وتفوق رمضان غير عادي وهو بدأ من بدري وموهبة مميزة وبيحب الفن والتمثيل".

واوضحت الإعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس،  أن النجاح الساحق قد يؤدي إلى ارتباك في الاختيار، ولكن محمد رمضان مش مرتبك في الاختيارات، هو بيعمل الدور اللي يدخل البيوت المصرية وهو شاطر".

ابن الفوضى المعلوماتية على السوشيال ميديا.. هالة سرحان : التريند حاجة تافهة|فيديو
أكدت الاعلامية هالة سرحان، أن التريند هو أكبر كذبة في العالم على السوشيال ميديا، قائلة: "التريند حاجة تافهة وممكن يتخلق بوسائل غير لائقة والنجاح ليس بالألفاظ الخارجة والسخرية غير اللائقة، واصفة التريند بأنه ابن الفوضى المعلوماتية على السوشيال ميديا.

وعلقت الاعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على اتجاه بعض الفنانين للعمل الاعلامي والعكس، قائلة: "المذيعين والمذيعات بقوا ممثلين والممثلين والممثلات بقوا مذيعين والحكاية بقت خلطبيطة، والمذيع الشاطر هو اللي بيبقى مركز في شغله".

هالة سرحان: صدام حسين هددني بالاغتيال بسبب حرب الخليج |فيديو |فيديو
كشفت الاعلامية هالة سرحان، عن أنها كانت تقدم برنامجا في آخر فترة لها في شبكة art وتعرضت بسبب البرنامج لتهديد بالاغتيال من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت هالة سرحان: "كنت قررت اترك القناة art وكنا بنعمل برنامج عن حرب الخليج واسمه الحقيقة وكان سياسي بالدرجة الاولى وكان خطير ويتكلم عن العراق وصدام حسين".

وأضافت الاعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن البرنامج كان عمل مميز يوثق لفترة حرب الخليج وتسبب لها في مشاكل، متابعة: "البرنامج جاب لى مشاكل وجالي تهديد بالاغتيال من صدام حسين لأني قلت عليه دكتاتور".


هالة سرحان : «الإخوان جواهم غل وفضحوا نفسهم بسلوكياتهم وتصريحاتهم في الإعلام»|فيديو
أكدت الاعلامية هالة سرحان، عدم ندمها على استضافة أي شخص خلال مسيرتها الاعلامية ولكن ندمت على سلوكيات بعض الضيوف، قائلة: "عمري ما بندم وعمري ما قلت يا ريتني ما استضفت واستضفت ناس مختلفة معاهم جذرية ولكن أهم حاجة لو مختلفة مع الضيف لازم احبه بحيث أديله الفرصة يتكلم".

وروت الإعلامية هالة سرحان، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، تفاصيل موقف ندمت على سلوكيات ضيفه قائلة: "فى مرة كنت مستضيفة صلاح عناني وشخص اخواني وقال خلال الحلقة احنا أسيادكم وأثار غضب صلاح عناني وغضبي، ويا ريت ما إديناهم فرصة يطلعوا يتكلموا".

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هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. وصدام حسين هددني بالاغتيال

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