الاختيار 3.. السيسي يفاجئ خيرت الشاطر في مكتب مدير المخابرات الحربية

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 استمرار محاولات جماعة الإخوان التودد إلى قيادات الجيش وتحديدا مدير المخابرات اللواء محمود حجازي بدون علم الفريق عبد الفتاح السيسي.

وطلبه خيرت الشاطر، الذي يجسده الفنان خالد الصاوي، في الهاتف وطلب منه مقابلته في زيارة سريعة في مكتبه، وهو ما أكدته له وحدة الجيش المصري.

لكن المفاجأة أن الشطر وجد نفسه وجها لوجه أمام السيسي في مكتب مدير المخابرات الحربية.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.