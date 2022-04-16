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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل المداح 2 الحلقة 16.. حمادة هلال في اختبار صعب أمام سهر الصايغ

صدى البلد

دارت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "المداح أسطورة الوادي"، حول ذهاب "صابر" لسيدة الأعمال "ملك"، ويتشاجر معها لاعتقاده أنها "مليكة" الجنية التي تظهر له، ويطلب منها ان تبتعد عنه، فتخبره أنها بعثت إليه لاحتياجه في الخير، فيرفض الاستجابة لها، فيتدخل "أبو الخير" كمال أبو رية لتهدئتهما، فيخبره بأنها الجنية التي ظهرت له من قبل، فيعتذر لها عما بدر منه.

تذهب "رحاب" هبة مجدي لـ"جميلة" ولاء الشريف، وتسألها عن سبب تواجدها عند "صابر"، فتقول لها أنها ضيفة، فتخبره أن ما تخطط له لن يحدث، لأنها تحب "صابر"، وأن قلبه متعلقاً بها.

تذهب "رحاب" لـ"ملك" وتعتذر لها عما حدث من "صابر"، وتخبرها أن ظروف مرض والدته هي التي جعلته يفعل ذلك، وتخبرهم بضرورة بيع ارض الفيوم التي تخص"صابر"، ثم تسألها عن فكرة المشروع التي وضعتها لمرسى علم، لكي تعرف هل ستستطيع أن تكمل مكان منير أم لا؟

ينفعل "صابر" على "رحاب"، ويخبرها أنها الشيطانة التي اذت والدته وشقيقه، فتطلب منه أن يقوي صورتها عندها لكي تجعلها تحل مكان منير.

تتحدث "جميلة" مع "صابر"، وتطلب منه الذهاب للشيخ عبد الرحمن لأنه الوحيد الذي سيفيده، وتخبره أنها لابد أن تعود لمرسى علم لكي تمارس أعمالها.

تطلب" منال" من "عبد الرازق" أن يحضر لها الكتب التي يمتلكها "حسن"، والتي فيها وصفات طبية.

يذهب "صابر" لرؤية والدته في المستشفى وتتركه الممرضة معها، فتظهر له "ملك" فيعتقد أنها الشيطانه، فينفعل عليها ويحذرها من إيذاءه أو إيذاء والدته، فتخبره أنها لا تعلم سبب كرهه لها، وتطلب منه أن يعطيها التحاليل الخاصة بوالدته لكي ترسلها للطبيب الخاص بها في لندن.


هروب "عادل" من المستشفى، وسرقة "عبد الرازق للكتب"، وتنتهي الحلقة بظهور والده أحمد بدير.


مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"

 

 بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.  

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

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