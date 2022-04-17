شتائم وصراخ واستشهاد بـ بيومى فؤاد.. ابرز لقطات محمد محمود فى رامز موفى ستار

حل الفنان محمد محمود ضيف حلقة اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " تقديم الفنان رامز جلال المذاع علي قناه " إم بي سي مصر .

وإلى أبرز التصريحات

الله يخرب بيوتكم..غضب محمد محمود بـ رامز موفي ستار |فيديو

وطلب محمد محمود فور وصوله الكارافان الخاص به تدخين سيجارة ، إلى طاقم العمل أخبروه بأن التدخين ممنوع.



ضحك هستيرى من محمد محمود عند رؤية فان دام.. فيديو

وتفاجا محمد محمود عند رؤية الفنان العالمى فان دام قائلا:" دا فان دام الحقيقى".

ودخل محمد محمود فى نوبة ضحك هستيرية فور رؤية فان دام ، وأخبره أن الشعب المصرى كله يحبه.





رامز موفي ستار|محمد محمود: لو معايا بيومي فؤاد كان دافع عني ..فيديو

تنفيذ المقلب، بدأ محمد محمود فى الصراخ وشتم فريق العمل، وتابع شتائمه قائلا: "يخرب بيتك يا عم فان دام أعمل حاجة".



ضيف "رامز موفي ستار".. محمد محمود صارخا لفان دام: اعمل حاجة

حل الفنان محمد محمود ضيف حلقة اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " تقديم الفنان رامز جلال المذاع علي قناه " إم بي سي مصر ".