الله يخرب بيوتكم..غضب محمد محمود بـ رامز موفي ستار |فيديو

حل الفنان محمد محمود ضيف حلقة اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " تقديم الفنان رامز جلال المذاع علي قناه " إم بي سي مصر ".

وطلب محمد محمود فور وصوله الكارافان الخاص به تدخين سيجارة ، إلى طاقم العمل أخبروه بأن التدخين ممنوع.

غضب محمد محمود

وغضب محمد محمود عند رفض طلبه، وخرج من الكارافان أكثر من مرة مرددا “الله يخرب بيوتكم” ، ليرد رامز جلال حد يربطه.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.