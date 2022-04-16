ضحك هستيرى من محمد محمود عند رؤية فان دام.. فيديو

حل الفنان محمد محمود ضيفا في حلقة اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " تقديم الفنان رامز جلال المذاع علي قناه " إم بي سي مصر".

وتفاجا محمد محمود عند رؤية الفنان العالمى فان دام قائلا:" دا فان دام الحقيقى".

ودخل محمد محمود فى نوبة ضحك هستيرية فور رؤية فان دام ، وأخبره أن الشعب المصرى كله يحبه.

وطلب محمد محمود عند وصوله الكارافان الخاص به تدخين سيجارة ، من طاقم العمل فأخبروه أن التدخين ممنوع.

التصوير

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.