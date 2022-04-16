استمرار دروس الوعظ بالجامع الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية

يواصل وعاظ وواعظات الأزهر عقد الدروس الدعوية خلال أيام الشهر المبارك في أوقات متنوعة بالجامع الأزهو ومدينة البعوث الإسلامية ضمن خطة العمل اليومية اليت أعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية في وقت سابق.



ويقدم الوعاظ والواعظات رسائل في مجموعة من القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالقضايا الفكرية المعاصرة وذلك في إطار خطة مجمع البحوث بتنمية الوعي المجتمعي ومواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة.



كما يقدم الوعاظ والواعظات بجانب البرامج الإلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع، مجموعة من اللقاءات العلمية لشرح بعض الكتب للطلاب الوافدين.