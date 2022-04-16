عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استمرار دروس الوعظ بالجامع الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية

وعاظ وواعظات الأزهر
وعاظ وواعظات الأزهر

يواصل وعاظ وواعظات الأزهر عقد الدروس الدعوية خلال أيام الشهر المبارك في أوقات متنوعة بالجامع الأزهو ومدينة البعوث الإسلامية ضمن خطة العمل اليومية اليت أعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية في وقت سابق.

علي جمعة: الشيخ محمد عبد الله دراز اعتذر عن منصب شيخ الأزهر

إمام الجامع الأزهر يناصر المسجد الأقصى ويدعو الله بزوال الإحتلال


ويقدم الوعاظ والواعظات رسائل في مجموعة من القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالقضايا الفكرية المعاصرة وذلك في إطار خطة مجمع البحوث بتنمية الوعي المجتمعي ومواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة.


كما يقدم الوعاظ والواعظات بجانب البرامج الإلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع، مجموعة من اللقاءات العلمية لشرح بعض الكتب للطلاب الوافدين.

وعاظ وواعظات الأزهر الشهر المبارك القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية مجمع البحوث البرامج الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر إبريل بعد 4 أيام

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

تتخطى الـ40.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة غدا.. فيديو

موجة شديدة الحرارة .. 7 نصائح للوقاية من الإغماء في الصيام

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

غرق سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة تونس.. فيديو

ترشيحاتنا

اعترف بحصولهم على تمويل..أحمد موسى: مرسي وصف عناصر 6 إبريل بـ العيال

إيهاب جلال يشدد على صعوبة مواجهة بيراميدز لـ مازيمبي بالكونفيدرالية

بالقرب من فيلا عادل إمام.. ٨ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن الجيزة

أحمد موسى: أبو الفتوح إخواني ولم يغير حبه للجماعة الإرهابية..فيديو

75 دقيقة.. مشادة بين لاعبي الأهلي والرجاء وإهدار وقت من الفريق المغربي

أمام الرجاء|مجدي عبد الغني عن عمرو السولية: مش متخصص في ركلات الجزاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ