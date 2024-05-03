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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء : تلقينا 2679 شكوى عن المخابز.. والتموين تتحرك فورًا لحلها

الخبز
الخبز

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أبرز الموضوعات التي تقع في منظومة الشكاوى الحكومية تأتي في مختلف تخصصات أو اختصاصات الوزارات بأسمائها وخاصة، الخدمية.

مضيفا أن هناك شكاوى عديدة تتعلق بقطاع الصحة والبعض الآخر يتعلق بوزارة التموين أو التضامن الاجتماعي، أغلبها تكون شكاوى مرتبطة بالخدمات التي تقدم لـ المواطنين بصفة يومية.

 

وأوضح الحمصاني، خلال برنامج "الخلاصة" المذاع علي قناة "المحور"، أنه كما ذكرنا من قبل هناك جهود تتم من الدولة لـ الرقابة على الخبز والرقابة علي السلع الأساسية بصفة عامة.

مضيفا أن منظومة الشكاوى الحكومية تولت مجموعة من الشكاوى المرتبطة بعمل وزارة التموين منها علي سبيل المثال 2679 شكوي مرتبطة بالمخابز لأسباب مختلفة مثل التلاعب في وزن الخبز أو مستوي الجودة أو ارتفاع الأسعار عما هي محدد لها بالنسبة لـ أسعار الخبز وأوزانه المختلفة.

 

واستكمل الحمصاني، وبالتالي وزارة التموين تتعامل بصورة فورية مع تلك الشكاوي، وكذلك أيضا جهاز حماية المستهلك ويستقبل 909 شكاوى ويتم التعامل أيضا معها بصورة فورية.


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التضامن الاجتماعي المتحدث باسم مجلس الوزراء حماية المستهلك برنامج الخلاصة شكاوى المواطن

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