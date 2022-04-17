وزير التعليم: إعلان كافة تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم قبل نهاية شهر رمضان.. فيديو

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "يتم إدارة المسابقة على إدارة الدولة بأكلمها وليست مقتصرة على وزارة التربية والتعليم"، لافتا: "القرار ليس قرار وزارة التربية والتعليم فقط".

وأضاف: "نعمل مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية بإشراف رئيس الوزراء"، متابعا: "المسابقة تتضمن 5 موجات من التعيين".

وأشار: "المسابقة تهدف لحل جزء من عجز المعلمين في تخصصات معينة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية"، معقبا: "الحكاية مش تعيين وخلاص، لكن نحاول حل المشكلة".

وأوضح: "نبذل جهدا كبيرا لتحديد مواطن العجز سواء في مراحل عمرية معينة أو في مناطق جغرافية معينة"، مردفا: "اقتربنا جدًّا من شرح الضوابط الخاصة بالمسابقة وموعد الامتحانات والمطلوب من كل متقدم، وقبل نهاية شهر رمضان سيتم إعلان كافة تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم".