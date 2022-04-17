روحت مصحة نفسية ونجوم كتير تخلوا عني.. أسرار وتفاصيل جديدة يحكيها شريف الدسوقي

حل الفنان شريف الدسوقي، ضيفاً مع برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، وتحدث عن أسرار وتفاصيل جديدة لأول مرة.

شريف الدسوقي: قعدت ساعتين ونص أسمع طريقة تقبلي لرِجلي بالطرف الصناعي

قال الفنان شريف الدسوقي، إنه تقبل جسمه بعد البتر، معقباً: "ربنا اللي خلاني أتقبل الموضوع ده، وخلاني أتقبل الموافقة على حوار البتر أصلا.. ربنا عداها عليا زي لمح البصر كده من غير ما أحس".

وأضاف شريف الدسوقي، قائلاً: "لما روحت للدكتور الفني اللي هيوفرلي الطرف الصناعي اللي هعيش بيه .. قعد يحكي معايا ساعتين ونصف.. ويقنعني أنا ازاي هتعايش مع طرف صناعي.. وازاي هعتاد عليه ويبقى عامل زي النضارة بالنسبالي كده".

وتابع الفنان: "وقعد يحكي طول الساعتين ونصف، وبعدها راح قايلي وأزيدك من الشعر بيت.. وراح رفع بنطلونه ولاقيته مركب طرف صناعي زي اللي أنا هركبه بظبط".

وأكمل شريف الدسوقي قائلاً: "في اللحظة ديه أنا قولت ده قدر كبير من ربنا .. لأن كل الأقدار قبل العملية كانت بتحكم إن انا هركب طرف صناعي، وبالتالي الفعل البشري مكنش موجود .. وبالتالي ربنا اللي كان رايد ده وعليا ان أنا اتقبل ده".

وعقب قائلاً: "ربنا بعتلي لطف خفي خلاني أتقبل ده بصدر رحب وطولة بال وإرادة إني أعرف أتدرب على إن يكون عندي طرف صناعي .. لأنه بياخد من 6 لـ 8 شهور".

وأردف شريف الدسوقي: “بعد ما فوقت من العملية مكنتش ببكي .. بالعكس كنت بخرج الناس اللي بتزورني عن المود ده.. وعمال بضحك وبهزر .. والناس مكنتش مصدقة .. وده من عند ربنا بردو”.

شريف الدسوقي: نجوم كتير من الوسط الفني تخلوا عني بعد ما فقدت رجلي

قال الفنان شريف الدسوقي، إن هناك الكثير من نجوم الوسط الفني تخلوا عنه بعد أن فقد ساقه، معقباً: "ناس كتير جداً كانوا بيألوا عليا، وكانوا بيزروني في المستشفى، إلا أن هناك الكثير الذي تخلى عني".

وأضاف شريف الدسوقي قائلاً: "أكتر حد حس بيا وكان قريب مني وبيطبب عليا انسانياً هو أحمد الجنايني لأنه مر في حياته بظروف مشابهة ويمكن أكثر من حالتي .. علشان كده كان بيحس بيا من غير ما اتكلم".

وتابع الفنان: "انا كنت قبل العملية بتأثر جداً، وعصبي، وبكاء، وبعد العملية الموضوع اتغير خالص .. وبالتالي هما مكنوش فارقين معايا يتخلوا عني أو لأ .. هما افتكروني مش هشتغل تاني".

شريف الدسوقي لـ أشرف زكي: لا أمتلك كارنيه نقابة اشتغل بيه

علق الفنان شريف الدسوقي، على الفنان شريف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلاً: "كان الله في عونه، لأنه بيتحمل حاجات كتير فوق طاقته".

وأضاف شريف الدسوقي أنه هاجم أشرف زكي كثيراً في وقت من الأوقات، قائلاً: "الناس كلها كانت عارفة إني تبع النقابة شفاهياً .. لكن تحريري اما بتسأل بيتقالي هاتلي ما يثبت اني عضو عامل .. فاضطر أجيب جواب ثانوي عقبال ما يطلعلي الكارنيه".

شريف الدسوقي معييش كارنيه أشتغل بيه

وتابع شريف الدسوقي: "معييش كارنيه أشتغل بيه .. ودلوقتي بقوا بيطلعولي جواب ثانوي مكتوب فيه كل أعمالي اللي بشتغلها".

شريف الدسوقي يهاجم أشرف عبد الباقي: اللي بتعمله ده مش مسرح

هاجم الفنان شريف الدسوقي، الفنان أشرف عبد الباقي، قائلاً: " المسرح اللي بتعمله ده مش مسرح أصلاً .. ده هزار".

وأضاف شريف الدسوقي ، قائلاً: "أشرف عبد الباقي في مسرح مصر أخد من المسرح المصري كتير .. وفيه شواهد كتير بتقول كده".

وتابع الفنان: "مفييش في الدنيا عرض بيطلع خلال أسبوع أو 4 أيام .. ومفيش في الدنيا إن ممثل يدخل على المسرح يقعد يهزر مع زميله .. وبعدين يطلع ويخش اتنين تانيين يقعدوا يهزروا مع بعض وهكذا .. وفي الآخر نقول ده عرض مسرحي".

وأكمل شريف الدسوقي قائلاً: “اللي بيعمله ده اسمه اسكتشات مش مسرح .. كل الأساتذة اللي درسولنا المسرح طلعوا قالولنا كده”.

شريف الدسوقي : يحيى الفخراني ساعدني في أزمتي واشتغلت معاه وأنا على كرسي متحرك

قال الفنان شريف الدسوقي ؛ إن الفنان يحي الفخراني هو من ساعده وأرسل إليه المخرج مجدى الهواري مخرج العمل المسرحي " ياما في الجراب ياحاوي " ؛ مضيفا أن مجدي الهواري تشاور مع يحي الفخراني في ترشيحه للعمل فعلق أن هذا الدور يساعد على شفاء شريف .

أضاف شريف الدسوقي؛ أن مجدي الهواري جاء إلى المستشفى وطلب منه أداء دوره في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي بالعكاز ؛ مضيفا أن البروفات الخاصة بالمسرحية أداها على كرسي متحرك .

أوضح الدسوقي أن القائمين على العمل في المسرحية تركوه يعمل بكل حرية ولم يطلبوا منه مالايطيق حتى إستطاع المشي على عكاز ؛ مضيفا أن أهم لحظات مر بها وقوف أحمد الجنايني والدكتور أشرف ذكي بجانبه.

شريف الدسوقي : روحت مصحة نفسية عشان اتأهل لوضعي الجديد بعد عملية البتر

قال الفنان شريف الدسوقي، إن عملية البتر لم تؤثر عليه بشكل مباشر، معقبا: "أنا كنت طول الوقت بضحك وبهزر بعد العملية، وكل اللي كان بيزورني كان بيستغرب ده .. الاجراءات الطبية هي اللي تعبتني في الأول بس غير كده لأ".

وأضاف شريف الدسوقي، قائلاً: "كان اللي بيجي بيفاجأ بالعكس، إني المفروض ان أنا أبقى في حالة نفسية سيئة .. واللي بيزورني يحاول يخرجني من اللي أنا فيه .. فكانوا بيلاقوا العكس".

وعن ذهابه لـ مصحة نفسية، علق الفنان قائلاً: "انا روحت مصحة نفسية بناء على رغبة زمايلي، وتحديداً المنتج الفني أحمد الجنايني .. لكن مش برغبتي أنا .. لأنه كان هو اللي متوليني في الفترة ديه، وكان بيقول إن الطبيعي اما حد يخرج من العملية ديه لازم يروح مصحة نفسية علشان يتأهل نفسياً لوضعه الجديد".

وتابع شريف الدسوقي: "كلهم كانوا فاكرين علشان أنا سعيد ومتقبل الأمر، فأنا كده مخبي حزن جوايا .. ولكن أنا كنت سايبها على ربنا".

شريف الدسوقي يكشف تفاصيل بتر قدمه ويتهم شريف زلط في ذلك .. فيديو

قال الفنان شريف الدسوقي، إن جمال العدل أستاذ الأساتذه وإحتواه في خلافه مع المنتج شريف زلط أحد العاملين في شركة العدل جروب ؛ مضيفا أن جمال العدل وقف جانبه عند فوزه بجائزة التمثيل في مهرجان القاهرة السينمائي .

أضاف شريف الدسوقي أن بوجهة نظرة الفنان بيومي فؤاد لم يظهر سوى ربع طاقته " وهو حكيمدار اللوكيشن " .

أوضح الدسوقي أن الممثل إسلام الجميل معطاء لزملائه وإنسان طيب فوق الوصف وأثناء عمل 100 وش كان أكثر شخص يوزع الإفيهات .

أشار الدسوقي إلى أن زينب غانم بنت أخته وهي ممثلة شاطرة ومتنوعة .