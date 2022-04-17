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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

صدى البلد

واصل المطرب الكبير عمرو دياب، صدارة تريند موقع يوتيوب للأسبوع الثاني على التوالي، بأغنية "السر" الخاصة بحملة البريد المصري، كما تصدرت صورة عمرو دياب الخاصة بالأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ساعة واحدة فقط وقت طرحها.

ودار الحديث على مواقع السوشيال ميديا، على أجر عمرو دياب الضخم، وعدم وجود مضمون واحد أو معلومة من الإعلان، ما زاد من حدة الإنتقادات.

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عمرو دياب يواصل تصدر اليوتيوب بأغنية "السر"

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بأغنية السر.. عمرو دياب في صدارة يوتيوب لليوم الخامس على التوالي

إعلان عن مشوار عمرو دياب 

قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هيئة البريد دفعت أمولا طائلة من خزينة الدولة لتقدم إعلانا يحكي مشوار عمرو دياب المعروف بـ«الهضبة» بدلا من الإعلان عن البريد نفسه، خاصة أن الإعلان لم يكشف أية خدمات تخص البريد نفسه.

واستنكر البعض الآخر الإنفاق بالملايين على إعلان غير مفهوم الهدف منه، في ظل أنه لا يوجد منافسون لهيئة البريد في مصر من الأساس، ما يستدعي الحاجة لإعلانات.

بلاغ للنائب العام

المسألة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تردد عبر مواقع السوشيال ميديا تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع قيادات هيئة البريد المصري بتهمة إهدار المال العام، على إعلان يروج لعمرو دياب.

كما تردد أن بعض نواب البرلمان، تقدموا بطلب إحاطة لمناقشة الأمر بالمجلس، ومعرفة المبلغ الذي تقاضاه عمرو دياب، بعدما تردد أن أجر الفنان عن الإعلان يقدر بـ16 مليون جنيه.

اتصالات النواب: لم نتلق طلبات إحاطة

من جانبه، قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي، إنه لم تصل للجنة حتى الآن أي طلبات إحاطة بشأن هيئة البريد المصري.

وأضاف، أنه من المتبع داخل البرلمان أنه بعد تقديم طلبات الإحاطة لمكتب رئيس المجلس، تتم إحالتها للجنة المختصة أو مناقشتها في الجلسة العامة أو حفظها.

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شريف فاروق: يمكن للمواطن الحصول على خدمات مصر الرقمية من البريد المصري

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40 ألف موظف..البريد المصري: نقدم الخدمة لـ مليون موطن يوميا

البريد تنفي حصول «الهضبة» على 16 مليون 

نفى الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، ما تم تداوله عن تقاضي الفنان عمرو دياب مبلغ يصل إلى 16مليون جنيه، نظير قيامه بإعلانات الهيئة، التي تذاع خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا المبلغ مبالغ فيه، نافيا في الوقت نفسه وجود طلبات إحاطة في هذا الشأن، بعد تواصله مع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وتأكد من عدم وصول طلبات إحاطة إلى اللجنة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري يشهد في الوقت الراهن نقلة نوعية في شكل ومضمون الخدمات التي يقدمها من أجل مواكبة المعطيات التكنولوجية الحديثة، بل وأصبح منظومة تتميز بالانفتاح والمرونة والابتكار الحر والتحول الرقمي، وزيادة معدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر، وتقديم خدمات متميزة لمختلف فئات المجتمع.

فيما قال المتحدث باسم هيئة البريد المصري حاتم الصولي، إن ما تم تداوله عن أن أجر عمرو دياب في الإعلان 16مليون جنيه غير صحيح ورقم مغالى فيه، رافضا الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه عمرو دياب فعلا، بدعوى أن ذلك قد يسبب خلافات مع المطرب، لكنه اكتفى بالتأكيد أن الرقم الذي تقاضاه أقل من المتداول بكثير جدا.

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