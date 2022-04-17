سجل الأهلي أمام الأندية المغربية يبشر الجماهير قبل مواجهة الرجاء الحاسمة بالمغرب

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي صباح السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وافلت الرجاء المغربي من هزيمة قاسية امام الأهلي بعد ان اكتفى المارد الأحمر بالفوز 2/1 فقط فى المباراة التي جمعتهما ليلة السبت على ستاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



فرغم قوة الأهلي وسيطرته وتقدمه بهدفين افسد الرجاء متعة وفرحة الأهلاوية بهدف فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لم يهدأ الأهلي فى الشوط الثانى وصال وجال فى ارجاء الملعب بحثا عن هدف ثالث ولكنه أضاع ركلة جزاء والعديد من الفرص ليؤجل الحسم للقاء العودة بالمغرب.

لينتهى اللقاء بالفوز بثنائية مقابل هدف ويؤجل الحسم للقاء العودة بالمغرب بعد ان باتت كل السيناريوهات مفتوحة امام الفريقين.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن 3 مواجهاتٍ عربية خالصة بجانب مواجهة صنداونز وبترو أتلتيكو الأنجولي.

المواجهة الأولى ستجمع بين الأهلي والرجاء المغربي والثانية بين الترجي ووفاق سطيف، وستكون العربية الثالثة بين الوداد وشباب بلوزداد.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية المغرب في الأدوار الإقصائية

ويتقابل الأهلي مع الرجاء، للمرة الثانية في الأدوار الإقصائية ببطولات أفريقيا، بعد 6 مواجهات بين الفريقين في دور المجموعات، ولقاء السوبر.

خاض الأهلي 25 مباراة ضد أندية المغرب في بطولات أفريقيا، بواقع 10 انتصارات و9 تعادلات و6 هزائم.

ولعب الأهلي مع أندية المغرب، 13 مباراة في الأدوار الإقصائية، ومن المفارقات أنه يتوج باللقب عندما يتجاوز أندية المغرب في الأدوار الإقصائية، وحدث ذلك 6 مرات.

بداية المواجهات في الأدوار الإقصائية، كانت ضد الحليب المغربي في دور 32 ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1984، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 3-1 و2-0، وتوج باللقب.

وواجه الأهلي، نظيره الجيش الملكي في السوبر الأفريقي 2006، وفاز بركلات الترجيح.

وتجددت المواجهات أمام الدفاع الجديدي في دور 16بالكونفيدرالية 2014، وفاز الأهلي 1-0 في القاهرة، وخسر 1-2 في المغرب، وتوج بعدها باللقب.

كما واجه الأهلي، المغرب التطواني في دور 32 من دوري الأبطال 2015، وتبادل كل فريق الفوز 1-0، قبل تأهل الفريق المغربي بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي مع الوداد في نهائي دوري الأبطال 2017، وتعادلا 1-1 في الإسكندرية، وفاز الوداد 1-0 بالمغرب ليحصد اللقب.

وتجددت المواجهة أمام الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال 2020، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 2-0 و3-1، وتوج باللقب القاري.

كما واجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي نسخة 2020، وفاز 2-0، ثم تفوق على الرجاء في نسخة السوبر 2021 بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في أفريقيا

وتقام مباراة العودة في المغرب في تمام الحادية عشر يوم 23 أبريل الجاري وتنقل حصريا علي قنوات بي ان سبورت.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حتى نصف النهائي

الأهلي سيواجه الرجاء في لقاء العودة بالمغرب يوم 23 أبريل، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

حال تأهل إلى الدور نصف النهائي، سيلعب ضد الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

نتائج الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع فريق الحرس الوطني “بطل النيجر” 1-1 في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، في فاز على المريخ السوداني 3-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام صن داونز 1-0 في الجولة الثالثة، ثم سقط الفريق الجنوب إفريقي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

استعاد الأهلي توازنه بالفوز على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة، بينما اختتم مشواره في دور المجموعات بالتغلب على الهلال بهدف نظيف.

الأهلي زعيم أفريقيا

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.