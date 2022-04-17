ميدو يوجه نصيحة لـ محمد صلاح حول مستقبله مع ليفربول

وجه أحمد حسام "ميدو"، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، نصيحة لمحمد صلاح بالبقاء مع ليفربول الإنجليزي لمدة 4 مواسم قادمة على الأقل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "صلاح طالما قادر على العطاء عليه أن يستمر مع ليفربول، صلاح يستطيع اللعب بنفس مستواه لـ4 مواسم قادمة".

وأوضح أن صلاح قد يرحل بعد الأعوام الـ4 إلى أمريكا أو الصين لختام مسيرته الكروية، ولكن الأهم أن يشعر بتقدير مسؤولي ليفربول له.

وأشار إلى أنه لم ينظر لأي لاعب بعين الحسرة أو الغيرة يوما لأنه عاش تجارب مبكرة ولعب في الدوري الإنجليزي من قبل وخاض منافسات على أعلى مستوى.

ورفض ميدو تحميل مسؤولية الخروج من كأس العالم لصلاح فقط، موضحا أن صلاح لم يجد الدعم المطلوب، كما أنه يستحق المزيد من الاحترام.

وأضاف أن خروج منتخب مصر على يد السنغال في تصفيات كأس العالم أمر منطقي، لأن السنغال أقوى بكثير، مطالبا الاتحاد المصري بتقديم مشروع متكامل لتطوير اللعبة.

وأكد أن اتجاهه للإعلام لا يعني نهاية مشواره التدريبي موضحا أنه نصف أندية الدوري المصري فاوضته للعودة للتدريب ولكنه يرفض وليس لأسباب مالية ولكن لحبه للعمل الإعلامي.