عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

إنقاذ
إنقاذ

في عملية إنقاذ فريدة من نوعها، استطاع فريق طوارئ في دولة لاتفيا الإمساك بامرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة الطابق الرابع، حيث أمسكها رجال الإنقاذ بسرعة من قدمها.

ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول فقد هرع رجال الإنقاذ إلى المبنى وهم يعلمون أن محاولة الإنقاذ قد لا تنجح، وقف أحد رجال الإنقاذ الأبطال ويدعى «جونزيمس» مترقبًا في شقة أسفل المرأة بينما كان رأسها يطل من النافذة، في محاولة لالتقاطها عند السقوط.

نشرت منظمة الطوارئ State Fire في لاتفيا مقطع فيديو يوضح كيف اتخذ رجل الإنقاذ مكانه ووقف على أهبة الاستعداد للمساعدة.

وقد تمكن رجل الإنقاذ جونزيمس بإمساك المرأة قبل سقوطها على الأرض بجزء من الثانية.

وقال جونزيمز في مقابلة مع صحيفة Bored Panda لاحقًا: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها هذا".. "لم نتدرب على هذا ... يكاد يكون من المستحيل إخبارك بأصعب شيء كان خلال ذلك اليوم لأن كل يوم في حياة رجال الإطفاء يكون مختلف وأصعب.. نحن نفعل أفضل ما يمكننا تقديمه وهو مساعدة الناس".

منذ انتشار المقطع على Reddit مؤخرًا، أشاد مستخدمو الإنترنت بالخدمة العامة لرجال الإنقاذ، حيث قام أكثر من 86000 شخص بالتصويت لصالح الفيديو الذي شاركه المنتدى تحت شعار "جعلني أبتسم" والتي حصدت أيضًا عدة آلاف من ردود الفعل عبر الإنترنت.

 

لاتفيا لحظة انقاذ انقاذ امراة Reddit رجال الإنقاذ أخبار منوعة أخبار الترفيه موت المراة الإنقاذ الطوارئ نافذة مقطع الفيديو الفيديو المتداول مساعدة الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

40 هدية وكعكة.. أقدم غوريلا في العالم تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

ترشيحاتنا

أهمية أذكار الصباح والمساء.. بركة الرزق والخروج من الكرب والضيق

على التابلت .. غدًا انطلاق الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

مسابقة تعيين 30 ألف معلم..طارق شوقي: مؤتمر قبل العيد لإعلان أماكن التقديم والامتحانات

بدء تدريبات معلمي اللغة العربية على منصة التطوير المهني عبر هذا الرابط

أهم الأخبار| نبيل الحلفاوي يهاجم لاعبي الأهلى بعد الفوز.. والأوقاف تضع 5 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ