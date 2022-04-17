شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

في عملية إنقاذ فريدة من نوعها، استطاع فريق طوارئ في دولة لاتفيا الإمساك بامرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة الطابق الرابع، حيث أمسكها رجال الإنقاذ بسرعة من قدمها.

ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول فقد هرع رجال الإنقاذ إلى المبنى وهم يعلمون أن محاولة الإنقاذ قد لا تنجح، وقف أحد رجال الإنقاذ الأبطال ويدعى «جونزيمس» مترقبًا في شقة أسفل المرأة بينما كان رأسها يطل من النافذة، في محاولة لالتقاطها عند السقوط.

نشرت منظمة الطوارئ State Fire في لاتفيا مقطع فيديو يوضح كيف اتخذ رجل الإنقاذ مكانه ووقف على أهبة الاستعداد للمساعدة.

وقد تمكن رجل الإنقاذ جونزيمس بإمساك المرأة قبل سقوطها على الأرض بجزء من الثانية.

وقال جونزيمز في مقابلة مع صحيفة Bored Panda لاحقًا: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها هذا".. "لم نتدرب على هذا ... يكاد يكون من المستحيل إخبارك بأصعب شيء كان خلال ذلك اليوم لأن كل يوم في حياة رجال الإطفاء يكون مختلف وأصعب.. نحن نفعل أفضل ما يمكننا تقديمه وهو مساعدة الناس".

منذ انتشار المقطع على Reddit مؤخرًا، أشاد مستخدمو الإنترنت بالخدمة العامة لرجال الإنقاذ، حيث قام أكثر من 86000 شخص بالتصويت لصالح الفيديو الذي شاركه المنتدى تحت شعار "جعلني أبتسم" والتي حصدت أيضًا عدة آلاف من ردود الفعل عبر الإنترنت.