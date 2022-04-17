إصابة 9 فلسطينيين واعتقال 3 خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، الأحد، عن إصابة ٩ أشخاص، خلال المواجهات الدائرة بمنطقة باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى ومحيطه لثكنة عسكرية، تزامنا مع اقتحامات عشرات المستوطنين له عبر باب المغاربة.

وأغلقت قوات الاحتلال معظم أبواب الأقصي، ومنعت الدخول اليه وانتشرت على أبوابه ووضعت السواتر الحديدية على الأبواب المفتوحة.

وداخل الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين وبينهم حاخامات المسجد بحراسة و من قوات الاحتلال، وذلك بعد إخلاء الساحات خاصة مسار سير المستوطنين.

وقال الهلال الأحمر بالقدس إن طواقمه تعاملت مع 9 إصابات خلال المواجهات الدائرة بمنطقة باب الأسباط، وتم نقل 3 اصابات منهم للمستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين الصائمين بالضرب والدفع.

وقبل موعد الاقتحامات عبر باب المغاربة، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة الأقصى، وانتشرت في ساحة المصلى القبلي وساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة، وخلال ذلك اعتدت على المصلين المتواجدين عند المصلى القبلي لإبعادهم عن المكان "حيث تمر مجموعات المقتحمين".

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى والقدس القديمة، بالتزامن مع توافد المصلين لآداء صلاة الفجر، ولعدة دقائق منعت الفلسطينيين الدخول الى الأقصى، ثم سمحت لهم بذلك بشرط "ترك هوياتهم على أبواب المسجد".

اعتداء واعتقال

واعتدت القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين عند باب الأسباط وحطة، ولاحقتهم حتى أخرجتهم من محيط أبواب الأقصى، كما أطلقت الأعيرة المطاطية، واعتقلت ثلاثة شباب خلاله.