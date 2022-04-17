يتساءل كثير من الناس كيف أن الله سبحانه وتعالى بلغنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه "إذا جاء رمضان فُتّحـت أبواب الجنة، وغُـلّـقـت أبواب النار، وسلست الشـياطين)، ويحدث منا نفس الذنوب أو بعضها التى كانت تحدث قبل رمضان.. من أين تأتى الوسوسة فى حين أن الشياطين مسلسلة وما كيفية تسلسلها؟.

قال الدكتور عبدالقادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هذا الأمر تكلم فى تأويله العلماء، فأول رأى يقول إنه يسلسل مردة الجن أى الشياطين الكبار، وثانى رأى وهذا هو الراجح أن الشياطين تحد قوتها وتضعف في رمضان، لأن كلمة شياطين جاءت عامة، وسلسلت الشياطين أى قيدت والكلام في هذا.

وأضاف عبدالقادر الطويل عبر برنامح "فتاوى" المذاع على “صدى البلد” أنه ليس معنى سلسلت الشياطين أن وسوستها تحجب بالكلية، سلسلت أى حدت قوتها، فلو كان الشيطان يستطيع أن يوسوس لك عن قرب بكامل طاقته خارج رمضان، فهو مقيد وضعيف وقوته ضعيفة ووسوسته ضعيفة أثناء رمضان.

وأشار عبدالقادر الطويل إلى أن هذه فرصة عظيمة جدا لكى تستطيع أن تتغلب عليه، لأنك إن لم تتغلب عليه فى رمضان فمن الصعب جدا إن تتجاوز وسوسته خارج رمضان.

وأوضح “الطويل” أن شتان بين وسوسة شيطان ملازم وملاصق لك فى كل مكان تذهب إليه ووسوسته وهو بعيد عنك ومقيد ومسلسل، فشتان بين وسوسة هذا ذاك.

ونوه “الطويل” إلى أن يجب أن تغتنم الفرصة في رمضان وتتغلب على شيطانك لتستطيع أن تكمل تغلبا عليه وعلى شهوة نفسك في غير رمضان.

كيف نرتكب الذنوب والمعاصي والشياطين مسلسلة فى رمضان ؟

أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أيام الله المباركة لها كرامات عند الله، كما أن الأماكن لها كرامات، فبيوت الله أطهر بقاع الأرض، مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، مشيرًا إلى أن أجر العبادات في هذه الأماكن مضاعف والجلوس فيها مبارك.

وردا على سؤال حول تصفيد الشياطين في شهر رمضان المبارك وكيف يرتكب البعض الذنوب والشياطين مسلسلة، أضاف عويضة، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الله- سبحانه وتعالى- لأجل شيء يصنع أشياء، لذلك عندما تصفد الشياطين في الشهر المبارك، أي تسلسل، كما جاء في رواية، فيسلسل الله الشياطين في شهر رمضان المبارك فلا توسوس إلى العبد، منوها إلى أن العبد الذي لا يريد أن يفعل الحرام ويكره ويتخلى عنه، فيسلسل الله له شياطينه فلا يوسوس له بسوء مطلقًا، لذلك تصفيد الشياطين كرامة لهذه الأيام.

وأوضح أمين الفتوى أن المؤمن يزداد طاعة فيها والعاصي الذي يريد التوبة، فيجد التوبة مهيأة له في هذه الأيام المباركة، وهذا لأن الله صفد الشياطين، وجعل كرامة أخرى فيها وهي أن فتح أبواب الجنة وأغلق أبواب النار.

وبين عثمان أن الشخص الذي يرتكب الذنب هو من تعلق قلبه بالذنب، لذلك لابد من أخذ أوامر الله بقوة، وتترك كل ما يضيع عليك جمالها، وكل ما يسبب لها شوائب، لذلك الأمر معتمد على النفس وعلى مدى إقبال العبد على جمال العبادة

معنى تسلسل الشياطين



أخبرنا النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ من فضائل شهر رمضان تصفيد الشياطين فيه، وهي رحمة للمسلمين؛ لأن ذلك سبب في العافية من شرورهم، ووساوسهم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا جاءَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبْوابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ الشَّياطِينُ)، وهذه خصيصة عظيمة من خصائص شهر رمضان، تُتيح للعبد الفرصة للتوبة من ذنوبه والقُرب من ربه بلا تأثير أو وسوسة من الشيطان.

وحين تُصفد الشياطين، فإنها لا تعود قادرة على إغواء المسلم، وتحريك شهوته، أو إفساد صومه، ولا تستطيع فِعل ما تفعله خارج رمضان؛ من صَرف الناس عن الخير، ودَفعهم إلى الشر، وعند إتيان المسلم للمعصية وفِعل الشر، فإنه يلوم نفسه على ذلك، ولا يتعلل بأن الشيطان هو الذي أغواه؛ إذ إنّ الشياطين ضعيفة في رمضان، ولا تكون على حالها الذي تكون عليه في غيره من الشهور، وتكون وساوسها في هذا الشهر الفضيل أقلّ تأثيرًا في المسلمين.