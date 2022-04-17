بسبب منخفض سطحي.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم

أصدرت لجنة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد تذبذب في درجات الحرارة.

وجاء في بيان لجنة التغيرات المناخية، أنه من المتوقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة بسبب منخفض سطحي مؤقت سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة اليوم الأحد إلى قيم قياسية ( تتجاوز 41-42 °م ) مع نشاط كبير للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 50-60 كم / ساعة.

كما ستشهد البلاد، انخفاضا كبيرا مرة أخرى بداية من غدا الاثنين ، وما يليها من أيام الأسبوع.

وأصدرت لجنة التغيرات المناخية توصيات مهمة للمزارعين خلال فترة التذبذب في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن أشجار الفاكهة فى مرحلة مهمة من موسم الإنتاج ( اكتمال التزهير وبداية العقد) فلزم سرعة توجيه المزارعين لتنفيذ حزمة من التوصيات الهامة، وهي:

1- تقريب الفترات ما بين الريات بصورة تدريجية من اليوم (الخميس) وحتى الأحد مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم؛ لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم …).

2- الرش بداية من اليوم وحتى السبت بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر.

3- التوقف عن الرش بأى مبيدات جهازية بداية من يوم السبت حتى لا يحدث أضرار لعملية التزهير والإخصاب.

كما يتم تطبيق نفس الإجراءات على محاصيل الخضر (عروتي الأنفاق والصيفية المبكرة) مع التأكيد على مزارعي القمح (المتأخر) بعدم الري خلال هذه الفترة.