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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات ماريوبول لم تستسلم.. زيلينسكي: لن نتخلى عن شرق أوكرانيا ومستعدون للقتال

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، استعداد القوات موصلة القتال ضد الجيش الروسي في دونباس.

وقال زيلينسكي، في تصريح لشبكة "سي إن إن": " لن نتخل عن أراضي شرق أوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا".

وحث الرئيس الأوكراني العالم على الاستعداد لإمكانية استخدام بوتين للسلاح النووي.

من جانبه، نفى رئيس  الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال،  استسلام قواته في ماريوبول، مشيرا إلى أن كييف ستطلب دعما ماليا من صندوق النقد والبنك الدولي .

وتعاني ميزانية أوكرانيا عجزا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي، ما دفع مستشار الرئيس الأوكراني للتصريح بطلب 50 مليار دولار من مجموعة السبع لتمويل عجز الموازنة.

كانت روسيا قد أمهلت القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول، حتى الثالثة بتوقيت جرينيتش لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.

وأضاف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف "مع مراعاة الوضع الكارثي القائم في معمل "أزوف ستال"، ومسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة.. تعرض القوات المسلحة الروسية على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة بوقف جميع الأعمال القتالية والاستسلام في فترة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا -بتوقيت موسكو- في 17 أبريل 2022.. نضمن حياة جميع المستسلمين".

وأشار إلىأن المقاتلون والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.

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