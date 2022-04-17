هالة سرحان: "روبي نجمة مصر القادمة وبتنور الشاشة لما بتطلع"

أكدت الاعلامية هالة سرحان، أن الفنانة روبي من النجمات التي تحبها الكاميرا ولها طلة في منتهى الجمال، مضيفة: "اللي اكتشف روبي هو المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين حينما أعطاها دور في فيلم سكوت هنصور، والشاشة نورت لما وش روبي طلع عليها".

وعلقت الاعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على أول اطلالة لروبي على الشاشة قائلة: "أنا قلت ايه البنت الحلوة دي"، مؤكدة أن روبي نموذج جيد مع الصمود والتركيز ممكن تبقى نجمة مصر القادمة على مستوى كبيرة.

واستكملت الاعلامية هالة سرحان: "روبي ممثلة كويسة واشتغلت على نفسها وروبي مادة لنجمة كبيرة في الفن المصري".