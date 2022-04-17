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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة سرحان: "روبي نجمة مصر القادمة وبتنور الشاشة لما بتطلع"

هالة سرحان
هالة سرحان

أكدت الاعلامية هالة سرحان، أن الفنانة روبي من النجمات التي تحبها الكاميرا ولها طلة في منتهى الجمال، مضيفة: "اللي اكتشف روبي هو المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين حينما أعطاها دور في فيلم سكوت هنصور، والشاشة نورت لما وش روبي طلع عليها".

وعلقت الاعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على أول اطلالة لروبي على الشاشة قائلة: "أنا قلت ايه البنت الحلوة دي"، مؤكدة أن روبي نموذج جيد مع الصمود والتركيز ممكن تبقى نجمة مصر القادمة على مستوى كبيرة.

واستكملت الاعلامية هالة سرحان: "روبي ممثلة كويسة واشتغلت على نفسها وروبي مادة لنجمة كبيرة في الفن المصري".

 

هالة سرحان اخبار التوك شو حبر سري الفنانة روبي

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