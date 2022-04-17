رامز جلال بعد حلقة دُرة: شافت لحظات مرة

علق النجم رامز جلال، علي حلقته مع الفنانة التونسية دُرة بعد ان حلت ضيفة علي برنامجه «رامز موفي ستار»، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر رامز جلال صوراً مع دُرة وعلق قائلا: "‏‏‏‏‏‏‏‏درة بعد ما شافت لحظات مره‎#رامز_موفي_ستار"

وحلت الفنانة دُرة، ضيفة على رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».



يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.