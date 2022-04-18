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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 18-4-2022

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في  بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 24.04جنيه للشراء و 24.24جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 23.97جنيه للشراء و 24.13جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (البنك التجاري الدوليCIB، الأهلى المتحدة) اليوم الاثنين نحو 23.97جنيه للشراء و 24.12جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف العربي الدولي اليوم الاثنين نحو 23.97جنيه للشراء و 24.11جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،فيصل الإسلامي) اليوم الاثنين نحو 23.96جنيه للشراء و 24.12جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنوك (الأهلي، مصر، البركة) اليوم الاثنين نحو 23.96جنيه للشراء و 24.09جنيه للبيع.
 

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عند 23.95جنيه للشراء 24.12جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنوك(  الكويت الوطني، كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني)اليوم الاثنين نحو 23.95جنيه للشراء و 24.13جنيه للبيع.
 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى بنوك( قطر الوطني،العقاري المصري العربي) اليوم الاثنين نحو 23.95جنيه للشراء و 24.10جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك أبوظبي الأول FAB اليوم الأثنين نحو 23.94جنيه للشراء و 24.13جنيه للبيع

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك( المشرق،بلوم،المصرف المتحد،التنمية الصناعية) اليوم الاثنين نحو 23.93جنيه للشراء و 24.12جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك( أبوظبي التجاري،قناة السويس) اليوم الاثنين نحو 23.92جنيه للشراء و 24.12جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأثنين نحو 23.91جنيه للشراء و 24.19جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم الأثنين نحو 23.90جنيه للشراء و 24.12جنيه للبيع.
 

افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني

ويقدم بنك HSBC افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني بقيمة 24.04 جنيه للشراء. 





 

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