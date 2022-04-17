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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ليفربول يواصل الاحتفال بتأهل الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

صدى البلد

واصل فريق ليفربول الإنجليزي الاحتفال بتأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز أمس أمام مانشستر سيتي. 

 

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة لمحمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الموطني المصري.

وعلق :" رأسية من فان دايك وهدف رائع من صلاح. أبرز لقطات انتصارنا الرائع على منافسنا القادم مانشستر يونايتد".

 

حقق فريق ليفربول، الفوز على منافسه مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق رأسية كوناتي في الدقيقة 9 بعد ضربة ركنية متقنة من ارنولد، وأضاف الثاني السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 17 بعد خطأ فادح من حارس مانشستر سيتي زاك ستيفن.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الثالث لفريقه والثاني له من تسديدة في الزاوية الضيقة بعد تمريرة رائعة من الكانتارا في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وأحرز هدف فريق مانشستر سيتي، اللاعب جاك جريليتش بعد تمريرة من خسيوس في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، وأضاف الهدف الثاني سيلفا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويواجه فريق ليفربول الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر سيتي :

حراسة المرمى: زاك ستيفن.

الدفاع: كانسيلو، ستونز، ناثان آكي، زينشينكو.

الوسط: فيرناندينيو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

الهجوم: جابرييل جيسوس، جاك جيريليش، رحيم ستيرلينج.

 

تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح.

وتوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

يذكر أن فريق ليستر سيتي حامل آخر نسخة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز على تشيلسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ليفربول الانجليزي محمد صلاح كريستال بالاس فان دايك مانشستر يونايتد ساديو ماني

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